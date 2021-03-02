Гвардиола: «„Ливерпуль“ — лучшая команда Англии, „Бавария“ — лучшая в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» не готов назвать свою команду лучшей в мире на данный момент.

Лучшая команда в Европе и в мире — это «Бавария», потому что они выиграли всё. Они лучшие.

В Англии действующим чемпионом является «Ливерпуль», потому что они лучшие. Если вы хотите забрать корону себе, вы должны победить. В марте никто не становится чемпионом.

Мы должны хорошо сделать свою работу и постараться победить, но нельзя отрицать, что последние несколько месяцев были исключительными с точки зрения наших результатов, когда мы играли хорошо и одерживали победы с комфортным счётом.

Но даже когда мы не демонстрируем хороший футбол, как в прошлом матче с «Вест Хэмом», который показал исключительную игру, то всё равно можем брать очки.