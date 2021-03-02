ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Ливерпуль“ — лучшая команда Англии, „Бавария“ — лучшая в мире»

02 марта 2021, 06:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не готов назвать свою команду лучшей в мире на данный момент.

Лучшая команда в Европе и в мире — это «Бавария», потому что они выиграли всё. Они лучшие.

В Англии действующим чемпионом является «Ливерпуль», потому что они лучшие. Если вы хотите забрать корону себе, вы должны победить. В марте никто не становится чемпионом.

Мы должны хорошо сделать свою работу и постараться победить, но нельзя отрицать, что последние несколько месяцев были исключительными с точки зрения наших результатов, когда мы играли хорошо и одерживали победы с комфортным счётом.

Но даже когда мы не демонстрируем хороший футбол, как в прошлом матче с «Вест Хэмом», который показал исключительную игру, то всё равно можем брать очки.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager ответ ilyafrom (раскрыть)
02 марта в 19:19
Угу, и за 5 лет ни разу не выиграл с МЧ - ЛЧ, а Бавария выиграла все, что только можно
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 09:05
Лысый оправдывает грядущие поражения
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 08:49
Гвардиолу понять можно. Человек просто не хочет короновать себя раньше времени. Станут чемпионами , тогда и можно объявлять себя лучшим клубом Англии , а пока они лишь претенденты на это звание. Ну а по поводу Баварии он все верно отметил.
Ждем когда МС примерит чемпионскую корону, скорее всего это произойдет досрочно, поскольку претенденты стабильно в погоне за лидером оступаются.
Всем здоровья.
Juventus CR7
Juventus CR7
02 марта в 08:03
На данный момент без вариантов!!
ilyafrom
ilyafrom ответ karnager (раскрыть)
02 марта в 08:01
Он 5 лет как ушел
karnager
karnager
02 марта в 08:00
Как ушёл из Баварии, она стала лучшей в мире и выиграла все! Совпадение? Не думаю
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 07:58
Это просто дипломатия у него такая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 07:18
Толково ведь рассуждает!
sv_1969
sv_1969
02 марта в 07:09
Ну это его мнение...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 06:46
На сегодняшний день да,согласен!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100