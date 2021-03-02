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«Лидс» и «Лестер» могут пригласить Рубена Аморима на пост главного тренера

02 марта 2021, 14:36

«Лидс» и «Лестер» могут пригласить Рубена Аморима на пост главного тренера, сообщает A Bola.

Контракт Марсело Бьелсы с «белыми» истекает этим летом, а Брендану Роджерсу, по информации СМИ, предлагают перейти в топ-клуб.

Источник утверждает, что оба клуба АПЛ рассматривают Аморима как потенциального преемника своих нынешних менеджеров, увидев, как он вывел «Спортинг» на вершину португальской Премьер-Лиги в этом сезоне.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 марта в 14:59
Летели две утки...

Во-первых, Соккер должен бы по идее знать, что Бьелса принципиально подписывает контракт только на один год. И, опять же, уже звучала информация, что он готов его продлить.

Во-вторых, какой Роджерсу топ-клуб (хотя "Лестер" вполне неплохой клуб по мировым меркам уже), если он регулярно каждый сезон сливает концовку любого чемпионата, и этого начал сливать уже и сольет, скорее всего.
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 14:56
Этот тренер как раз для таких клубов.
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