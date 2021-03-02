«Лидс» и «Лестер» могут пригласить Рубена Аморима на пост главного тренера, сообщает A Bola.
Контракт Марсело Бьелсы с «белыми» истекает этим летом, а Брендану Роджерсу, по информации СМИ, предлагают перейти в топ-клуб.
Источник утверждает, что оба клуба АПЛ рассматривают Аморима как потенциального преемника своих нынешних менеджеров, увидев, как он вывел «Спортинг» на вершину португальской Премьер-Лиги в этом сезоне.
Во-первых, Соккер должен бы по идее знать, что Бьелса принципиально подписывает контракт только на один год. И, опять же, уже звучала информация, что он готов его продлить.
Во-вторых, какой Роджерсу топ-клуб (хотя "Лестер" вполне неплохой клуб по мировым меркам уже), если он регулярно каждый сезон сливает концовку любого чемпионата, и этого начал сливать уже и сольет, скорее всего.
Во-первых, Соккер должен бы по идее знать, что Бьелса принципиально подписывает контракт только на один год. И, опять же, уже звучала информация, что он готов его продлить.
Во-вторых, какой Роджерсу топ-клуб (хотя "Лестер" вполне неплохой клуб по мировым меркам уже), если он регулярно каждый сезон сливает концовку любого чемпионата, и этого начал сливать уже и сольет, скорее всего.