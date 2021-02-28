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Венгер может воссоединиться с Озилом в «Фенербахче»

28 февраля 2021, 15:43

«Фенербахче» может сменить главного тренера.

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, «канарейки» могут уволить Эрола Булута за неудовлетворительные результаты. Турецкий клуб рассматривает трёх кандидатов на замену Булута, в числе которых находится бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Кроме того, в шорт-листе «Фенербахче» фигурируют фамилии Кристофа Даума, который уже работал в команде с 2003 по 2006 и с 2009 по 2010 год, и экс-тренера «Истанбула» Окана Бурука.

Если Венгер согласится на предложение турецкого клуба, он воссоединится со своим бывшим подопечным Месутом Озилом, который в январе стал игроком «Фенербахче».

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ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 18:56
маловероятно, зачем ему этот геморрой
112910415
112910415
28 февраля в 18:22
оба не молоды ...
alexgurzan
alexgurzan ответ Wolverhampton (раскрыть)
28 февраля в 18:16
Почему? Можно поподробнее?
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 16:14
Ух ты! Не уж то Арсений вернётся? На это было бы интересно посмотреть! Но, думаю, что он отклонит это предложение. Всё же возраст.
Cat01
Cat01
28 февраля в 16:06
Это будет интересно наблюдать
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 16:04
Не сидится старичку дома.
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 15:58
Зачем это Венгеру на старости лет))
ДАША Д
ДАША Д
28 февраля в 15:51
Похоже у турок денег немеренно.
shlomo
shlomo
28 февраля в 15:48
Что то как то...ну точно не Венгер
Wolverhampton
Wolverhampton
28 февраля в 15:48, ред.
Бредовей новость не читал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 15:44
Буду рад за них...
офигенный
офигенный
28 февраля в 15:44, ред.
офигеть будет встреча
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