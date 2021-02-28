Венгер может воссоединиться с Озилом в «Фенербахче»

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28 февраля 2021, 15:43

«Фенербахче» может сменить главного тренера.

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, «канарейки» могут уволить за неудовлетворительные результаты. Турецкий клуб рассматривает трёх кандидатов на замену Булута, в числе которых находится бывший наставник «Арсенала» . Кроме того, в шорт-листе «Фенербахче» фигурируют фамилии , который уже работал в команде с 2003 по 2006 и с 2009 по 2010 год, и экс-тренера «Истанбула» .

Если Венгер согласится на предложение турецкого клуба, он воссоединится со своим бывшим подопечным , который в январе стал игроком «Фенербахче».