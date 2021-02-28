Венгер может воссоединиться с Озилом в «Фенербахче»

«Фенербахче» может сменить главного тренера.
Как сообщает источник со ссылкой на Bild, «канарейки» могут уволить Эрола Булута за неудовлетворительные результаты. Турецкий клуб рассматривает трёх кандидатов на замену Булута, в числе которых находится бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Кроме того, в шорт-листе «Фенербахче» фигурируют фамилии Кристофа Даума, который уже работал в команде с 2003 по 2006 и с 2009 по 2010 год, и экс-тренера «Истанбула» Окана Бурука.
Если Венгер согласится на предложение турецкого клуба, он воссоединится со своим бывшим подопечным Месутом Озилом, который в январе стал игроком «Фенербахче».