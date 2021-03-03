Эшли Янг намерен вернуться в Англию

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03 марта 2021, 23:28

Защитник «Интера» собирается покинуть клуб грядущим летом.

35-летний футболист планирует перебраться в «Уотфорд», чьим воспитанником он является. После окончания этого сезона игрок станет свободным агентом.