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Эшли Янг намерен вернуться в Англию

03 марта 2021, 23:28

Защитник «Интера» Эшли Янг собирается покинуть клуб грядущим летом.

35-летний футболист планирует перебраться в «Уотфорд», чьим воспитанником он является. После окончания этого сезона игрок станет свободным агентом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
04 марта в 03:23
Силы понемногу покидают игрока.
mihaluch
mihaluch
04 марта в 00:27
Где начинал там и заканчивает.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 23:56
Ну что же, вполне адекватное желание закончить в целом вполне удачную карьеру в родном клубе. А если на закате этой карьеры Эшли выиграет с Интером чемпионат , то это будет отличное дополнение к его коллекции призов.
Удачи парню с Интером в этом сезоне.
beefs
beefs
03 марта в 23:52
Домой на пенсию...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 23:51
Ещё пару лет поиграет!
Cat01
Cat01
03 марта в 23:39
Когда желание есть пусть играет
Juventus CR7
Juventus CR7
03 марта в 23:35
В Италии для него самый оптимальный вариант окончание карьеры!!!!
mondial18
mondial18
03 марта в 23:32
Пора ему кже остепениться
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