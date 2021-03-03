Эшли Янг намерен вернуться в Англию

Защитник «Интера» Эшли Янг собирается покинуть клуб грядущим летом.
35-летний футболист планирует перебраться в «Уотфорд», чьим воспитанником он является. После окончания этого сезона игрок станет свободным агентом.
Защитник «Интера» Эшли Янг собирается покинуть клуб грядущим летом.
35-летний футболист планирует перебраться в «Уотфорд», чьим воспитанником он является. После окончания этого сезона игрок станет свободным агентом.
Удачи парню с Интером в этом сезоне.
Удачи парню с Интером в этом сезоне.