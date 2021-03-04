Безбородов: «Кашшаи говорил, что защищал меня и пытался отстоять»

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи пытался не допустить его отстранения после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в октябре прошлого года. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Безбородов неверно засчитал первый гол «Спартака» и отменил второй мяч «Краснодара». В результате арбитр был отстранен от судейства на два месяца.

Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал. Назначений не было. Потом меня пригласил Ашот Рафаилович [Хачатурянц] к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

До этого мне никто ничего не сказал об отстранении? У меня был разговор с Виктором [Кашшаи], он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты. Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но видимо не получилось.

Согласен ли я, что допустил ошибки? Моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды.