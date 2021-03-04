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Безбородов: «Кашшаи говорил, что защищал меня и пытался отстоять»

04 марта 2021, 18:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи пытался не допустить его отстранения после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в октябре прошлого года. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Безбородов неверно засчитал первый гол «Спартака» и отменил второй мяч «Краснодара». В результате арбитр был отстранен от судейства на два месяца.

Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал. Назначений не было. Потом меня пригласил Ашот Рафаилович [Хачатурянц] к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

До этого мне никто ничего не сказал об отстранении? У меня был разговор с Виктором [Кашшаи], он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты. Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но видимо не получилось.

Согласен ли я, что допустил ошибки? Моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 07:22
Стесняюсь спросить, а офис Ашота Рафаиловича не в одном здании с офисом Федуна находится?
Навзир
Навзир
вчера в 03:23
Лучше бы тебя оставили в этом вакууме пожизненно, гладкощекий.
Gahi
Gahi
04 марта в 21:40
Я находился в информационном вакууме, сидел дома и ждал? Как будто это не двадцать первый век и нет связи, чтобы выяснить? Безбородов за это время отрастил бороду и в первый раз встретился с Ашотом Рафаиловичем на свой день рождения. Одно из достоинства человека это признавать свои ошибки и старается не повторять их.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 марта в 21:33
Хватит врать !
Всю жизнь жил на содержвнии Газпрома , какой тебе Кашаи ?
За адекватность
За адекватность
04 марта в 20:57
"Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко"
memphis
memphis
04 марта в 20:46
Как в песне: "Как во сне,все было как во сне..."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 марта в 20:24
Федун на некоторое время пожертвовал безбородовым но сам арбитр не переживает так как обеспечен на долгие годы вперёд.
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 20:00
Сладко поёт. Может и не было злого умысла, но это только подчеркивает квалификацию данного судьи.
Крикун
Крикун
04 марта в 19:30
На полиграф то таскали? Или на полиграф отправляют только тех, кто в сторону спартака не свистит?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 марта в 19:18
Не судья ты,Бог тебе судья за все.
beefs
beefs
04 марта в 18:58
самое главное что он не виновен, короче включил дурака...
sv_1969
sv_1969
04 марта в 18:51
В пустоту слова
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
04 марта в 18:46
Судья который не смотрит на Газпром и Лукойл.
ermak6848
ermak6848 ответ shlomo (раскрыть)
04 марта в 18:44
главное что - то сказать...
ermak6848
ermak6848 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 марта в 18:44
для ЛГБТ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 18:40
Кому нужны эти воспоминания?
shlomo
shlomo
04 марта в 18:30
Разговор ни о чем....все можно оправдать...
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