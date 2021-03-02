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Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

вчера, 15:09
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Очередной большой скандал в российском футболе.

Сразу оговоримся: в нижеизложенном материале «Соккер.ру» никого не обвиняет и совершенно точно не настаивает на присутствии злого умысла. Возможно, нам просто показалось. Все ошибаются, арбитрам ли об этом не знать. Наша задача — изложить имеющиеся факты и обратить внимание читателей на определенные моменты, которые легко не заметить без акцента на них. Все пояснения являются не более чем оценочными суждениями. Выводы делайте сами, комментарии — это продолжение статьи.

Что произошло?

В кубковом матче «Динамо» — «Спартак» Кирилл Левников назначил неоднозначный пенальти в ворота «красно-белых» за якобы игру рукой Виктора Мозеса. Я выразил несогласие с этим решением и привел два аргумента:

1. По современным трактовкам футбольных правил верхняя граница руки определяется по уровню подмышки. Часть тела, которой сыграл Виктор Мозес, если ориентироваться на доступные повторы, скорее соответствует плечу.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

2. Даже оставляя сомнение относительно точки попадания мяча, мы не видим явного и очевидного нарушения правил со стороны Мозеса. Как минимум, это спорный эпизод. Однако VAR вмешался и призвал Кирилла Левникова к монитору, ведь сам арбитр в поле продолжил игру после этого эпизода. Если игра рукой спартаковца не была явной и очевидной, то и VAR не имел права влиять на ход матча согласно своему протоколу.

Что об этом думают эксперты РФС?

Доблестная экспертно-судейская комиссия РФС полностью поддержала Кирилла Левникова и Павла Кукуяна, отвечавшего за VAR в кубковом дерби.

Об игре рукой Виктора Мозеса:

Отчетливо видно, что игрок команды «Спартак» №8 выставляет руку в сторону, преграждая путь мячу, и контакт происходит с неразрешенной частью руки. Многие считают, что рукав является границей той зоны, которой можно играть в мяч, но на самом деле граница проходит по подмышечной впадине. Это хорошо видно на скрине, который показывает «зеленую» и «красную» зоны при контакте мяча и руки. Все члены экспертно-судейской комиссии приняли решение поддержать окончательное решение по назначению одиннадцатиметрового удара и вынесению желтой карточки за срыв перспективной атаки.

Разбор момента

- Судья не видел четко, что происходило в пределах площади ворот, в которой в тот момент находилось слишком большое число игроков.

- Игрок ФК «Спартак» №8 очевидно намеренно отставляет руку в сторону траектории полёта мяча.

- Это была наказуемая игра рукой, так как часть мяча явно касается верхней части его руки, ниже линии подмышки; контакт в этой части руки считается нарушением Правил (игра рукой).

- VAR / AVAR правильно оценили момент и затем правильно вмешались в решение судьи, так как это был «серьезный пропущенный инцидент», т.е. судья не увидел нарушения Правил.

- Решение судьи после пересмотра эпизода на мониторе назначить пенальти было правильным.

Выводы

- Очевидное нарушение Правил (игра рукой)
- VAR правильно вмешался в решение судьи.
- Судья принял правильное итоговое решение (пенальти).

Что было после?

Телережиссер и болельщик «Спартака» Кирилл Гаврилов обратил внимание на сомнительный вид картинки, с помощью которой ЭСК РФС объяснил правильность назначения пенальти за игру рукой Виктора Мозеса.

Ключевые моменты:

- Мяч не выглядит как часть снимка («прифотошопленный»). Он слишком четкий относительно фигур футболистов на скриншоте, а при ближайшем рассмотрении можно заметить очертания, возможно, изначального положения мяча. Кроме того, странно выглядит сине-зеленый ореол вокруг игрового снаряда.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

- Если на замедленной скорости просматривать видео ЭСК РФС, то можно заметить, как в момент касания мяча с Виктором Мозесом размытый «родной» мяч из трансляции меняется на четкий «прифотошопленный». Это не было бы так важно, если бы вместе с мячом не менялось его положение, принципиально влияющее на оценку эпизода: коварный желтый кругляш «скатывается» с плеча Мозеса на его руку. Оригинальное положение мяча заметно по «призраку», оставшемуся на видео.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

- На этом скриншоте из трансляции в момент ориентировочного попадания мяча в Мозеса и на скриншоте ЭСК РФС зафиксированы разные моменты времени. Разница составляет доли секунды, но решения по левому и правому скриншоту будут разные, тут важно четко определить момент касания мяча с футболистом и, соответственно, точку контакта.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

- Глядя на скрин №1, складывается впечатление, что касание уже произошло в районе плеча, на скрине №2 видим попадание мяча в неразрешенную часть руки. Но не забываем, что часть снимка добавлена искусственно, что в РФС уже подтвердили:

Видео для YouTube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем чётко видна чёрная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии.

- Забавно, что для иллюстрации материала об анализе работы VAR на матче Кубка России «Динамо» — «Спартак» использован скриншот с трансляции, подтверждающий попадание мяча в разрешенную часть руки Мозеса.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

- На этот снимок не добавлялись элементы с помощью фоторедактора, но почему бы не взять следующий кадр, где мяч «лежит» на руке Виктора, как у ЭСК РФС? Потому что «футболист и мяч находятся в расфокусе»? Но если это так, каким образом члены ЭСК РФС убедились в правильности своего решения? У них просто не было достаточно данных.

Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

- Улика, которая должна снять все вопросы относительно назначения пенальти в ворота «Спартака» искажена с признанным добрым умыслом — чтобы всем нам было лучше видно мяч. Вот только после такого изменения представленный скриншот уже перестает являться надежной уликой, доказательством истины. В то же время, есть не подвергавшийся искажению скрин трансляции, на котором мяч попадает Мозесу в разрешенную часть руки (футбольное, но не анатомическое «плечо»). Чему же и кому верить?

Монтажёр РФС объяснил причину использования фотошопа
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AlVi77
AlVi77
сегодня в 03:37
С фотошопом скандал конечно, но так плечом не играют. Зачем поднимать руку? Для удобной игры плечом рука должна быть в естественном положении, а плечо делает мах вверх в то время как рука вдоль тела проходит, не принимая горизонтального положения. А так выставляя руку плечом вообще не сыграть. Сами попробуйте, только объективно. Мяч понабивать в таком положении и другом. Кто играл, тот поймет
Анд-м
Анд-м
сегодня в 02:08, ред.
Не понимаю, что тут обсуждать, на всех картинках очевидная игра рукой. Очередной высосаный из пальца скандал хрюшек 🤦
Over 9000
Over 9000
сегодня в 01:26
ага, спартак проиграл из-за фотошопа
мы так и поняли )))
David Young
David Young ответ wik155 (раскрыть)
вчера в 23:44
Ситуация не так уж сложна.
wik155
wik155 ответ Александр Чистяков (раскрыть)
вчера в 23:17
Я без всей этой галиматьи сразу понял, что мяч попал в плечо. Достаточно скачать видео и в замедленном повторе посмотреть вид вдоль ворот , со спины Мозеса.
cska1948
cska1948
вчера в 22:46
Фотошоп, не фотошоп, да какая разница, если на видеоповторе отчетливо видно движение руки навстречу мячу! Это и было определяющим в назначении пенальти!
Zak11
Zak11
вчера в 22:21
Да тут никто не оспаривает пенальти. Оспаривается трактовка ЭСК РФС по данному эпизоду. Здесь показано что верхняя часть руки, то есть плечо - не является игрой рукой. Даже если рука находится в движении и создаёт препятствие. Если бы объяснили иначе и скажем вместо скриншота показали видеофрагмент, то претензий бы не было. А тут начали муть разводить - фотошоп, попадание ниже плеча и всё такое
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:00
Зашёл в раздел "Анатомия", " Плечевой сустав ". Чего там только нет, даже вырезку с 84ем нашёл ( серьёзно, без смеха ). Сколько же в нас косточек, мышц, сухожилий ( про внутренние органы промолчу ), одним словом - познавательный раздел, советую ознакомиться для общего развития. Было так интересно, что даже забыл, с какой целью зашёл, и вам советую это сделать, хоть на часок отрешитесь от ненавистного футбола. Ну а через час снова в бой, покой нам только снится.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:48
скандалы, интриги, расследования.

Смотрите лучше Англию
Gradislav 1
Gradislav 1
вчера в 21:27
Было ли плечо или не было? Был ли пенальти или не был? Достали уже. Объясните лучше мне где прописано что КДК имеет право использовать Photoshop? А «Благими намерениями вымощена дорога в ад».
leopit
leopit
вчера в 21:05
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:08
    Хайли лайкли мяч попал в руку...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Александр Чистяков (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Всё разобрался, это и есть ошибка РФС, надо было полностью снимок, а не часть использовать. Кстати этого умника (монтажёра) вроде как собираются уволить.
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Из заявления РФС: "В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется ЧАСТЬ СНИМКА, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-экспресса»..."

    Воспользоваться снимком - это предоставить сам снимок в качестве доказательства. Кстати, если бы РФС так и сделал и не занимался ерундой с накладыванием одного на другое, то темы для этого разговора не было бы вовсе. Здесь ЧАСТЬ СНИМКА фотографа наложена на стоп-кадр из трансляции. Наложена искусственно, с помощью фоторедактора, а никак не естественно - вы не станете это оспаривать как скрупулезный человек. Формулировка практически повторяет признание РФС: "В скриншоте демонстрируется часть снимка".
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:24
    Спасибо, что обратили внимание и убрали, что мяч был искусственно добавлен, но и исправленное на "Но не забываем, что часть снимка добавлена искусственно, что в РФС уже подтвердили" тоже не верно!
    Искусственное добавление мяча или части снимка это как раз и есть фотошоп, а в РФС чётко сказали, что воспользовались снимком сделанным фотографом «Спорт-экспресса».
    Ни РФС, ни фотограф «Спорт-экспресса» искусственно ничего не меняли в снимке!!!
    Извините конечно за скрупулезность, но в данном случае это многое меняет, а то получается РФС присвоены слова, которые они не говорили!
    158nactux
    158nactux
    вчера в 18:52
    В матче Зенит -Ростов защитник ростова откровенно в своей штрафной рукой схватив за футболку Ловрена роняет его не дав пробить по мячу и ..НИЧЕГО !!!
    судеек давно пора разогнать или конкретно штрафовать.....не поймешь уже взятки берут или реально не профи ?!?
    158nactux
    158nactux
    вчера в 18:44
    Пенальти - БЫЛ!!!
    Persenchik
    Persenchik
    вчера в 18:43
    Все эти споры лишь только из-за того, что футбольные организации не пользуются анатомическим определением плеча. А надо бы. И споры, разногласия заметно иссякнут. 😊
    Александр Кузнецов 5
    Александр Кузнецов 5
    вчера в 18:28
    Никогда не понимал, почему в футболе нельзя использовать анатомический термин "плечо". Придумали для себя лишнюю путаницу. Плечо - часть руки.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:18, ред.
    Рука ВЫСТАВЛЕНА на встречу с мячом, остальное не важно. Пенальти правильный.
    Не маши руками, претензий не будет.
    Сантус
    Сантус ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:16
      Сантус
      Сантус
      вчера в 18:12
      Если прогресс шагает так "широко",может они подправят что то и в трансляциях?И мы наконец то увидим зрелищный и красивый футбол?))
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 18:03
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Vyatcheslav (раскрыть)
        вчера в 18:00
        Плечом играть можно, и движения можно им делать
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 17:59, ред.
        Но не забываем, что этот мяч добавлен искусственно, что в РФС уже подтвердили:
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1241421/mozes-viktor

        В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-экспресса»
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1241421/mozes-viktor


        В РФС не признавали, что мяч добавлен искусственно, они лишь подтвердили, что воспользовались снимком сделанным фотографом «Спорт-экспресса»!

        Кстати Черданцев чётко ответил "разоблачителю" Кириллу Гаврилову (фанат Спартака).
        А вообще статья основана на истерике этого Гаврилова, это не серьёзно!
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 17:59
        Переигровку срочно, это преступление
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин
        вчера в 17:54
          DEIVID_1
          DEIVID_1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 17:48, ред.
          Неверно.
          Корнаухов который отношения к Спартаку не имеет высказался, что это не рука. И ещё несколько бывших футболистов, который опять же не имеют никакого отношения к Спартаку, сказали, что в этом эпизоде не было игры рукой.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
          вчера в 17:47
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
            вчера в 17:46
            А вроде как здесь про Спартак пишут? Когда будет новость про другой клуб, не прячься, приходи, мы тебе дружно и аргументированно ответим. Согласен?
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