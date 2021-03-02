Судья не может, «Фотошоп» поможет! ЭСК РФС заподозрили в подмене улик 

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вчера, 15:09

Очередной большой скандал в российском футболе.

Сразу оговоримся: в нижеизложенном материале «Соккер.ру» никого не обвиняет и совершенно точно не настаивает на присутствии злого умысла. Возможно, нам просто показалось. Все ошибаются, арбитрам ли об этом не знать. Наша задача — изложить имеющиеся факты и обратить внимание читателей на определенные моменты, которые легко не заметить без акцента на них. Все пояснения являются не более чем оценочными суждениями. Выводы делайте сами, комментарии — это продолжение статьи.

Что произошло?

В кубковом матче «Динамо» — «Спартак» Кирилл Левников назначил неоднозначный пенальти в ворота «красно-белых» за якобы игру рукой Виктора Мозеса. Я выразил несогласие с этим решением и привел два аргумента:

1. По современным трактовкам футбольных правил верхняя граница руки определяется по уровню подмышки. Часть тела, которой сыграл Виктор Мозес, если ориентироваться на доступные повторы, скорее соответствует плечу.

2. Даже оставляя сомнение относительно точки попадания мяча, мы не видим явного и очевидного нарушения правил со стороны Мозеса. Как минимум, это спорный эпизод. Однако VAR вмешался и призвал Кирилла Левникова к монитору, ведь сам арбитр в поле продолжил игру после этого эпизода. Если игра рукой спартаковца не была явной и очевидной, то и VAR не имел права влиять на ход матча согласно своему протоколу.

Что об этом думают эксперты РФС ?

Доблестная экспертно-судейская комиссия РФС полностью поддержала Кирилла Левникова и Павла Кукуяна, отвечавшего за VAR в кубковом дерби.

Об игре рукой Виктора Мозеса:

Отчетливо видно, что игрок команды «Спартак» №8 выставляет руку в сторону, преграждая путь мячу, и контакт происходит с неразрешенной частью руки. Многие считают, что рукав является границей той зоны, которой можно играть в мяч, но на самом деле граница проходит по подмышечной впадине. Это хорошо видно на скрине, который показывает «зеленую» и «красную» зоны при контакте мяча и руки. Все члены экспертно-судейской комиссии приняли решение поддержать окончательное решение по назначению одиннадцатиметрового удара и вынесению желтой карточки за срыв перспективной атаки.

Разбор момента

- Судья не видел четко, что происходило в пределах площади ворот, в которой в тот момент находилось слишком большое число игроков.

- Игрок ФК «Спартак» №8 очевидно намеренно отставляет руку в сторону траектории полёта мяча.

- Это была наказуемая игра рукой, так как часть мяча явно касается верхней части его руки, ниже линии подмышки; контакт в этой части руки считается нарушением Правил (игра рукой).

- VAR / AVAR правильно оценили момент и затем правильно вмешались в решение судьи, так как это был «серьезный пропущенный инцидент», т.е. судья не увидел нарушения Правил.

- Решение судьи после пересмотра эпизода на мониторе назначить пенальти было правильным.

Выводы

- Очевидное нарушение Правил (игра рукой)

- VAR правильно вмешался в решение судьи.

- Судья принял правильное итоговое решение (пенальти).

Что было после?

Телережиссер и болельщик «Спартака» Кирилл Гаврилов обратил внимание на сомнительный вид картинки, с помощью которой ЭСК РФС объяснил правильность назначения пенальти за игру рукой Виктора Мозеса.

Вот картинка на сайте РФС , объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.

Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении.

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/yY3Ik3cOSk — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021

Ключевые моменты:

- Мяч не выглядит как часть снимка («прифотошопленный»). Он слишком четкий относительно фигур футболистов на скриншоте, а при ближайшем рассмотрении можно заметить очертания, возможно, изначального положения мяча. Кроме того, странно выглядит сине-зеленый ореол вокруг игрового снаряда.

- Если на замедленной скорости просматривать видео ЭСК РФС , то можно заметить, как в момент касания мяча с Виктором Мозесом размытый «родной» мяч из трансляции меняется на четкий «прифотошопленный». Это не было бы так важно, если бы вместе с мячом не менялось его положение, принципиально влияющее на оценку эпизода: коварный желтый кругляш «скатывается» с плеча Мозеса на его руку. Оригинальное положение мяча заметно по «призраку», оставшемуся на видео.

- На этом скриншоте из трансляции в момент ориентировочного попадания мяча в Мозеса и на скриншоте ЭСК РФС зафиксированы разные моменты времени. Разница составляет доли секунды, но решения по левому и правому скриншоту будут разные, тут важно четко определить момент касания мяча с футболистом и, соответственно, точку контакта.

- Глядя на скрин №1, складывается впечатление, что касание уже произошло в районе плеча, на скрине №2 видим попадание мяча в неразрешенную часть руки. Но не забываем, что часть снимка добавлена искусственно, что в РФС уже подтвердили:

Видео для YouTube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем чётко видна чёрная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии.

- Забавно, что для иллюстрации материала об анализе работы VAR на матче Кубка России «Динамо» — «Спартак» использован скриншот с трансляции, подтверждающий попадание мяча в разрешенную часть руки Мозеса.

- На этот снимок не добавлялись элементы с помощью фоторедактора, но почему бы не взять следующий кадр, где мяч «лежит» на руке Виктора, как у ЭСК РФС ? Потому что «футболист и мяч находятся в расфокусе»? Но если это так, каким образом члены ЭСК РФС убедились в правильности своего решения? У них просто не было достаточно данных.

- Улика, которая должна снять все вопросы относительно назначения пенальти в ворота «Спартака» искажена с признанным добрым умыслом — чтобы всем нам было лучше видно мяч. Вот только после такого изменения представленный скриншот уже перестает являться надежной уликой, доказательством истины. В то же время, есть не подвергавшийся искажению скрин трансляции, на котором мяч попадает Мозесу в разрешенную часть руки (футбольное, но не анатомическое «плечо»). Чему же и кому верить?