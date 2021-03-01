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Сафонов скоро вернётся на поле, у него нет конфликта с руководством

01 марта 2021, 12:47

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к возвращению в строй.

Как сообщается, несмотря на ряд слухов, у вратаря нет разногласий с руководством «быков». Сафонов уже восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе перед вчерашним матчем с «Уралом» (2:2).

Отмечается, что голкипер должен выйти в стартовом составе или попасть в заявку «Краснодара» в ближайших играх (против «Спартака», «Тамбова» или «Динамо»).

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
02 марта в 07:59
Время всегда всё расставляет по местам!
Но Игнатьев на тот момент был в одинаковом статусе с Сафоновым и Шапи и на тот момент был лакомым куском для грандов РПЛ. Тут больше разговор об отношении Галицкого, а оно как оказывается не одинаковое ко всем. Ребятам не просто мало платили, а ещё и заставляли продлить контракт (который ещё действовал два года) на тех же условиях. И в это же время приходит в команду игрок не основного состава Ростова, почти их ровесник (Скопинцев) и получает зарплату в несколько раз больше. Это справедливо? Галицкий со своими не церемониться, или играй за копейки или сгноим. Так уже было с несколькими игроками.
Вот сейчас и Сафонов с Уткиным бунтуют, так, что посмотрим как обернётся.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 марта в 19:13
...Игнатьнв бунтовал до последнего... Время расставляет всё по своим местам. Где Игнатьев? Кто такой Игнатьев? Какие у него перспективы? Кому он нужен?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Night Spirit (раскрыть)
01 марта в 14:41, ред.
Сафонов только только заиграл на уровне, но по меркам вратарей ещё пока очень молод. Перерос ли он Краснодар? Вряд ли, ему ещё окрепнуть надо и по возможности закрепиться в сборной.
Ну, а про Шапи наверное шутка была?! Он даже не игрок основы, так может иногда выйти на замену и по феерить, а в большинстве случаев когда выходил на замену был незаметен.
Проблема тут совсем в другом. Эта история уже всплывала наружу и скорее всего ещё грохнет. Галицкий с одной стороны гордиться Сафоновым и Шапи как воспитанниками клуба, но относится к ним мягко сказать нехорошо. Свой воспитанник, значит должен получать мало и тут же покупает варягов ставя им большие зарплаты, вот отсюда и суть конфликта. Ранее Сафонова с Шапи просто заткнули, а Игнатьев бунтовал до последнего, в итоге его тупо прогнали (продали).
Night Spirit
Night Spirit
01 марта в 13:39
Сафонов и Шапи давно переросли Краснодар, им бы в Европу податься, погубят свою карьеру в клубе не рыба не мясо.
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 13:22
Просто наконей-то договорились.
drug01
drug01
01 марта в 13:04
Это очень важно....
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 12:54
Эти все слухи надоели
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