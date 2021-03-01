Сафонов скоро вернётся на поле, у него нет конфликта с руководством

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к возвращению в строй.
Как сообщается, несмотря на ряд слухов, у вратаря нет разногласий с руководством «быков». Сафонов уже восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе перед вчерашним матчем с «Уралом» (2:2).
Отмечается, что голкипер должен выйти в стартовом составе или попасть в заявку «Краснодара» в ближайших играх (против «Спартака», «Тамбова» или «Динамо»).
Ну, а про Шапи наверное шутка была?! Он даже не игрок основы, так может иногда выйти на замену и по феерить, а в большинстве случаев когда выходил на замену был незаметен.
Проблема тут совсем в другом. Эта история уже всплывала наружу и скорее всего ещё грохнет. Галицкий с одной стороны гордиться Сафоновым и Шапи как воспитанниками клуба, но относится к ним мягко сказать нехорошо. Свой воспитанник, значит должен получать мало и тут же покупает варягов ставя им большие зарплаты, вот отсюда и суть конфликта. Ранее Сафонова с Шапи просто заткнули, а Игнатьев бунтовал до последнего, в итоге его тупо прогнали (продали).
Ну, а про Шапи наверное шутка была?! Он даже не игрок основы, так может иногда выйти на замену и по феерить, а в большинстве случаев когда выходил на замену был незаметен.
Проблема тут совсем в другом. Эта история уже всплывала наружу и скорее всего ещё грохнет. Галицкий с одной стороны гордиться Сафоновым и Шапи как воспитанниками клуба, но относится к ним мягко сказать нехорошо. Свой воспитанник, значит должен получать мало и тут же покупает варягов ставя им большие зарплаты, вот отсюда и суть конфликта. Ранее Сафонова с Шапи просто заткнули, а Игнатьев бунтовал до последнего, в итоге его тупо прогнали (продали).