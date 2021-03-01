Сафонов скоро вернётся на поле, у него нет конфликта с руководством

1614592025

01 марта 2021, 12:47

Голкипер «Краснодара» близок к возвращению в строй.

Как сообщается, несмотря на ряд слухов, у вратаря нет разногласий с руководством «быков». Сафонов уже восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе перед вчерашним матчем с «Уралом» (2:2).

Отмечается, что голкипер должен выйти в стартовом составе или попасть в заявку «Краснодара» в ближайших играх (против «Спартака», «Тамбова» или «Динамо»).