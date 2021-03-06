Деку предложил «Барселоне» подписать защитника «Байера»

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06 марта 2021, 03:53

Экс-полузащитник «Барселоны» Деку, ныне работающий футбольным агентом, предложил бывшему клубу услуги центрального защитника «Байера» .

Согласно источнику, Деку связался с кандидатами в президенты «Барселоны» и обсудил с ними возможность трансфера своего клиента. Ожидается, что «Байер» будет готов опустить 22-летнего игрока сборной Буркина-Фасо за сумму около 40 млн евро.

В этом сезоне Тапсоба принял участие в 29 матчах «Байера» во всех турнирах и забил 2 гола.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.