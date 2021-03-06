Зидан против возвращения Бэйла, даже если он забьёт 30 голов за сезон

1615013979

06 марта 2021, 09:59

Главный тренер «Реала» выступает против возвращения в мадридский клуб нападающего .

Валлиец набрал неплохую форму, забив четыре гола в трёх последних матчах за «Тоттенхэм», где он выступает на правах аренды. Однако результативность форварда никак не повлияет на решение Зидана о будущем футболиста.

Как сообщается, Бэйл точно не вернётся в «Реал», пока у руля «сливочных» будет Зидан. В личном разговоре с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом французский специалист заявил, что будет выступать против возвращения валлийца, даже если он забьёт 30 голов за сезон в «Тоттенхэме». Зидан не намерен менять свою позицию и категорически не хочет работать с Бэйлом.

Напомним, что «Тоттенхэм» имеет опцию выкупа прав на Бэйла, а также может продлить его аренду ещё на один сезон.