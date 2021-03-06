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Зидан против возвращения Бэйла, даже если он забьёт 30 голов за сезон

06 марта 2021, 09:59

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступает против возвращения в мадридский клуб нападающего Гарета Бэйла.

Валлиец набрал неплохую форму, забив четыре гола в трёх последних матчах за «Тоттенхэм», где он выступает на правах аренды. Однако результативность форварда никак не повлияет на решение Зидана о будущем футболиста.

Как сообщается, Бэйл точно не вернётся в «Реал», пока у руля «сливочных» будет Зидан. В личном разговоре с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом французский специалист заявил, что будет выступать против возвращения валлийца, даже если он забьёт 30 голов за сезон в «Тоттенхэме». Зидан не намерен менять свою позицию и категорически не хочет работать с Бэйлом.

Напомним, что «Тоттенхэм» имеет опцию выкупа прав на Бэйла, а также может продлить его аренду ещё на один сезон.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
06 марта в 16:57
Выходит, что или Бейл, или Зидан.
Dima salev
Dima salev
06 марта в 15:48
В двух финале лиге чемпионов Бейл забыл победный гол и своим голом поставил точки на соперника. Благодаря ему Зидан выграл 2 лига чемпионов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 марта в 15:33
Противостояние серьёзное.
Дорожка
Дорожка
06 марта в 14:21
обратной дорожки нет
swed27
swed27
06 марта в 13:16
Правильно Лучше попробовать купить Мбаппе
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 12:42
Угробить свою репутацию легко, что Бэйл с легкостью и проделал, а вот вернуть прежнее положительное к себе отношение и тренера , и болельщиков - очень трудно. Гарет отвратительно вел себя в Реале и понятное дело , что Зидану не хочется иметь в команде мину замедленного действия. Как поведет себя Гарет - неизвестно, но его капризный характер всем хорошо известен. Так что не удивительно ,что Зидан не хочет видеть в команде этого непокорного, капризного "шалунишку".
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 марта в 12:30
Не дай Бог докатиться до такого отношения, как к Бэйлу. Тренеры в открытую говорят, что он не нужен в команде. Его лень и самолюбие плюс любовь к гольфу больше, чем к футболу выбила его из списка желанных игроков. Он не лидер команды, не тащит в нужный момент, он стал обычным середняком. Шпоры наверняка не станут его выкупать, и для Реала будет в радость впарить его ещё на сезон в аренду.
А когда-то был очень востребованным и самым дорогим игроком в мире...
nikoladolgov
nikoladolgov
06 марта в 12:13
Зидан похоже роет под собой яму !
Caniggia
Caniggia
06 марта в 12:01
Ну наконец-то, всё прямо и честно сказал! Бэйл своим поведением и отношением к клубу, разлагает обстановку в коллективе.
Бубнин
Бубнин
06 марта в 11:45
Не нужен он. Там сейчас Азар не хуже справляется.
sv_1969
sv_1969
06 марта в 11:38
Бэйл конечно сам виноват, но и лысый напоминает своей упёртостью нашего лысого чабана)
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 11:18
Но всё к этому и шло, похоже Зизу окажется прав
League1
League1
06 марта в 11:15
Предсказуемо.
Во-первых, Бэйл никогда не забьёт 30 голов.
А во-вторых, Зидан намучился с этим вечно травмированным гольфистом, на которого никогда нельзя положиться.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
06 марта в 11:08
Некрасиво - Бэйл был в Реале и Зизу ему какие только дифирамбы не пел до аренды, но стоило Гарету свалить - дверь на замок и "я вас знать не знаю и знать не желаю"
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
06 марта в 11:04
Что-то очень серьёзное произошло между ними вне футбола, раз такие заявления делать, тем более что у Реала большие проблемы в атаке. Неужели "шерше ля фам", как говорят французы. Поживём - увидим.
112910415
112910415
06 марта в 10:49
надо поддержать тренера !
ilyafrom
ilyafrom
06 марта в 10:36
В итоге оба окажутся вне Реала
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 10:10
Скорее всего имеет место личный конфликт. Если тренер не хочет видеть игрока в своей команде, то желательно во избежание конфликтов и отвратительной атмосферы его не возвращать. Тем более, что Бэйл отлично чувствует себя в АПЛ и с Моуриньо у него похоже все хорошо.
particular
particular
06 марта в 10:08
Пожалуй, в нынешнем состоянии Бэйл способен только слегка помочь какой-либо команде, но не стать спасителем и решалой... Ноги ещё иногда бегают по полю, но голова его уже давно витает далеко от газона...
Cat01
Cat01
06 марта в 10:07
Тренер говорит правду
Alex12357
Alex12357
06 марта в 10:02
Конечно Лысый будет против-Бензема будет не удел!
КЭТиК
КЭТиК
06 марта в 10:01
За 30 голов можно и вернуть.
Василий 50
Василий 50
06 марта в 10:00
Его присутствие бесит игроков.
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