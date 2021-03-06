Левников: «Клаттенбург прислал сообщение, что очень доволен нашей работой»

Российский арбитр Кирилл Левников рассказал об опыте работы в Кубке Греции, где он обслуживал ответный матч 1/4 финала между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2).

Из-за ковида личные встречи запрещены, общались только с коллегами, с которыми обслуживали матч. Марк Клаттенбург [сейчас работает с судьями в Греции] прислал сообщение, что очень доволен нашей качественной работой, никаких претензий нет, все были счастливы.

Могут ли помочь приглашения в другие чемпионаты для продвижения на новый уровень? Хотелось бы в это верить, но не уверен, что это так. В любом случае ты едешь в другую страну, тебе доверяют, и ты должен показать качество, не упасть в грязь лицом. Не хочется чтобы случались какие-то спорные моменты — и о тебе потом писали и говорили, мол, смысл приглашать этого арбитра, когда, условно говоря, наши не хуже.

Думаю, в этом плане мы сделали хорошую работу не только за себя, но и за всю нашу российскую судейскую школу, не подвели. Чтобы в следующий раз снова пригласили, необязательно меня, но и моих коллег, например. Потому что это все равно хороший опыт — обслуживать матчи других чемпионатов. Все в копилочку для роста.