Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции

Российский арбитр Кирилл Левников рассказал, как получил назначение на ответный матч 1/4 финала Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2), который состоялся 3 марта.
В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Всех подробностей не знаю, мне об этом сообщил наш руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.
То, чем отличается стиль игры в Греции: там достаточно эмоциональные футболисты. Поэтому был нацелен на то, чтобы быть близко к моменту, всегда обращать внимание на эту эмоциональность, пресекать ее, больше внимания уделять именно управлению игры. В остальном никаких проблем игроки или команды нам не доставили. «Панатинаикос» и ПАС — клубы хорошего уровня, получился интересный футбол.
Греческие коллеги ничего особенно не сказали. Говорили, что нужно быть самим собой, это следует из рекомендаций УЕФА, и Марк Клаттенбург требует того же. Для нас это самое главное, не надо было как-то перестраиваться, менять стиль работы. Выходил как на обычный матч российского чемпионата, только с учетом, что нужно лететь в другую страну.
Напомним, что ранее Левников обслуживал матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (2:0), назначив пенальти в ворота гостей и показав красную карточку полузащитнику «красно-белых» Виктору Мозесу.