Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции

Российский арбитр Кирилл Левников рассказал, как получил назначение на ответный матч 1/4 финала Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2), который состоялся 3 марта.

В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Всех подробностей не знаю, мне об этом сообщил наш руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.

То, чем отличается стиль игры в Греции: там достаточно эмоциональные футболисты. Поэтому был нацелен на то, чтобы быть близко к моменту, всегда обращать внимание на эту эмоциональность, пресекать ее, больше внимания уделять именно управлению игры. В остальном никаких проблем игроки или команды нам не доставили. «Панатинаикос» и ПАС — клубы хорошего уровня, получился интересный футбол.