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Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции

06 марта 2021, 10:12

Российский арбитр Кирилл Левников рассказал, как получил назначение на ответный матч 1/4 финала Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2), который состоялся 3 марта.

В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Всех подробностей не знаю, мне об этом сообщил наш руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.

То, чем отличается стиль игры в Греции: там достаточно эмоциональные футболисты. Поэтому был нацелен на то, чтобы быть близко к моменту, всегда обращать внимание на эту эмоциональность, пресекать ее, больше внимания уделять именно управлению игры. В остальном никаких проблем игроки или команды нам не доставили. «Панатинаикос» и ПАС — клубы хорошего уровня, получился интересный футбол.

Греческие коллеги ничего особенно не сказали. Говорили, что нужно быть самим собой, это следует из рекомендаций УЕФА, и Марк Клаттенбург требует того же. Для нас это самое главное, не надо было как-то перестраиваться, менять стиль работы. Выходил как на обычный матч российского чемпионата, только с учетом, что нужно лететь в другую страну.

Напомним, что ранее Левников обслуживал матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (2:0), назначив пенальти в ворота гостей и показав красную карточку полузащитнику «красно-белых» Виктору Мозесу.

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Греция. Кубок 2019/2020  Судейство  Панатинаикос  ПАС  Левников Кирилл
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
06 марта в 13:35
"Греческие коллеги ничего особенно не сказали."
Аксинья
Аксинья
06 марта в 13:28
Главное чтобы свистел когда нужно, а когда не нужно молчал...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 марта в 11:14
Надеюсь он там обхезается ! Вот радость-то какая будет ! ))))
Kaguzuti
Kaguzuti
06 марта в 11:04
Неужели и в Греции есть коррупция?
mihaluch
mihaluch
06 марта в 10:26
В Греции начали считаться с нашими арбитрами.
cska1948
cska1948
06 марта в 10:16
И здесь про Мозеса! Да сколько можно!!!
beefs
beefs
06 марта в 10:14
а что говорили после игры?
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