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Йович: «Возвращение в „Айнтрахт“ — это правильный шаг для меня»

06 марта 2021, 11:45

Нападающий Лука Йович заявил, что рад вернуться в «Айнтрахт». Серб выступает за «орлов» на правах аренды из «Реала».

Я не очень много играл в течение последних двух лет, поэтому первое, что мне нужно было сделать, это поработать над своей физической формой. Я всегда тренировался так усердно, как мог, чтобы довести себя до предела возможностей. Я всё ещё не на том уровне, на котором я был раньше. Сейчас у меня ещё нет сил играть полные 90 минут. Но я пытаюсь изменить это как можно скорее. Каждый день я чувствую себя немного лучше и думаю, что нахожусь на правильном пути.

Я думаю, что возвращение в «Айнтрахт» можно рассматривать как прогресс. Нет никаких сомнений в том, что это был правильный шаг для меня, потому что здесь меня всё устраивает. Но главное, что команда добивается успеха. Если команда у меня всё хорошо, это тоже положительно для меня. Каждый раз, когда команда побеждает, для меня это шаг вперед. Конечно, я бы тоже хотел сыграть в этом свою роль и помочь команде.

Моё будущее? Я подумаю об этом, когда закончится сезон. Сейчас я думаю только об «Айнтрахте» и работаю, чтобы хорошо сыграть в следующих играх. В принципе, всё возможно, потому что никогда не знаешь, что может случиться в футболе.

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beefs
beefs
06 марта в 11:51
конечно лучше играть чем сидеть на лавке, но это еще нужно заслужить...
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