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Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»

06 марта 2021, 20:51
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу РПЛ с «Зенитом».

У нас достаточно серьёзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии.

Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будет играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» — это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
07 марта в 00:52
Лучше бы Леню пригласили в Зенит поработать, глядишь был бы может и толк в еврокубках
Gahi
Gahi
07 марта в 00:08
Правильный подход со стороны Леонида Слуцкого к своей команде, действительно сейчас главное мобилизовать все имеющиеся резервы и воплотить правильно выстроенную игру Рубина против сильного соперника как команда Зенит. Матч будет не простым как для Рубина так и для команды Зенит, но зная Леонида Викторовича как тренера который любит готовить сюрпризы для своих соперников в последней игре он это доказал, обыграл на выезде Спартак со счётом 2-0. Удачи
trimetil
trimetil
06 марта в 23:37
    berda2003
    berda2003
    06 марта в 22:31
    может быть, он не знает с кем завтра играют...
    Caniggia
    Caniggia
    06 марта в 21:54
    Жду очень интересный матч. Учитывая всю унылость Питера в первых матчах после паузы и достаточно уверенное возвращение в сезон Казани, можно ожидать весьма интригующий матч и весёлый футбол с абсолютно непредсказуемым исходом. А потеря очков Питером ещё больше закрутит интригу борьбы за титул, учитывая сегодняшнюю победу ЦСКА.
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    06 марта в 21:51
    Слуцкий один из профессиональнейших тренеров нынешнего футбола.

    Поэтому с таким соперником необходимо вдвойне держать ухо востро и готовиться к неожиданностям.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 марта в 21:37
    Слуцкий создал вполне боеспособную команду, которая уже обыграла многих лидеров. Будем надеяться, что и в матче с Зенитом Рубин проявит свои лучшие качества. Думаю , Рубин доставит немало проблем Зениту. Прогуляться у питерцев не получится. Матч обещает быть интересным. Ждемс.
    Всем здоровья.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    06 марта в 21:27
    Не до Зенита сейчас
    ДСА
    ДСА
    06 марта в 21:22
    Ничья за счастье.
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 марта в 21:18
    Порвем Зенит в клочья !
    112910415
    112910415
    06 марта в 21:05
    ну, пусть тогда ничья
    ermak6848
    ermak6848
    06 марта в 21:03
      SHMEL
      SHMEL
      06 марта в 20:58
        Cat01
        Cat01
        06 марта в 20:55
        Зачем загадывать ещё рано
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