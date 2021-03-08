Хусаинов: «Нужно быть мужиком, чтобы поставить пенальти в ворота „Зенита“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».

Выставленная в сторону рука игрока «Зенита» изменила направление движения мяча. Выгодоприобретатель — ФК «Зенит». Очевидный пенальти.

Более «странные» пенальти ставили в ворота соперников «Зенита» в прошлые годы. И в Питере, тот же Карасев — но ничего страшного, всё воспринималось как должное. А теперь идет бумеранг. Такие пенальти нужно ставить только в обе стороны. Я имею в виду, тот пенальти, который был назначен.