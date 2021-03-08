Хусаинов: «Нужно быть мужиком, чтобы поставить пенальти в ворота „Зенита“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».
Выставленная в сторону рука игрока «Зенита» изменила направление движения мяча. Выгодоприобретатель — ФК «Зенит». Очевидный пенальти.
Более «странные» пенальти ставили в ворота соперников «Зенита» в прошлые годы. И в Питере, тот же Карасев — но ничего страшного, всё воспринималось как должное. А теперь идет бумеранг. Такие пенальти нужно ставить только в обе стороны. Я имею в виду, тот пенальти, который был назначен.
В обе стороны ставьте и никаких проблем не будет. Тут нет никаких сложностей, и очень удивительно, что VAR и главный арбитр Сергей Карасев — очень квалифицированный по нашим меркам, долго раздумывали. Простая игровая ситуация. Думаю, что с трактовкой эпизода то проблем нет. Но скорее тут пугает цвет футболки.В середине поля любой начинающий арбитр — игра рукой, штрафной удар, а вот здесь, чтобы поставить в штрафной площади, тем более в ворота «Зенита», нужно быть мужиком.
-"блин, ну как тут не поставить?
-карась, ты че? Нам п..ц.
-ребята, ну нам полюбому п...ц, ну это ж пенка стопудовая..
-внатуре ппц п...ц.. Ну ставь, тебе первому потом ща нее вставят.."
Имхо
-"блин, ну как тут не поставить?
-карась, ты че? Нам п..ц.
-ребята, ну нам полюбому п...ц, ну это ж пенка стопудовая..
-внатуре ппц п...ц.. Ну ставь, тебе первому потом ща нее вставят.."
Имхо
И этот факт говорит о многом... В смысле честного судейства, когда играет "Зенит"....
И этот факт говорит о многом... В смысле честного судейства, когда играет "Зенит"....