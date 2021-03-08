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Хусаинов: «Нужно быть мужиком, чтобы поставить пенальти в ворота „Зенита“»

08 марта 2021, 18:07
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».

Выставленная в сторону рука игрока «Зенита» изменила направление движения мяча. Выгодоприобретатель — ФК «Зенит». Очевидный пенальти.

Более «странные» пенальти ставили в ворота соперников «Зенита» в прошлые годы. И в Питере, тот же Карасев — но ничего страшного, всё воспринималось как должное. А теперь идет бумеранг. Такие пенальти нужно ставить только в обе стороны. Я имею в виду, тот пенальти, который был назначен.

В обе стороны ставьте и никаких проблем не будет. Тут нет никаких сложностей, и очень удивительно, что VAR и главный арбитр Сергей Карасев — очень квалифицированный по нашим меркам, долго раздумывали. Простая игровая ситуация. Думаю, что с трактовкой эпизода то проблем нет. Но скорее тут пугает цвет футболки.В середине поля любой начинающий арбитр — игра рукой, штрафной удар, а вот здесь, чтобы поставить в штрафной площади, тем более в ворота «Зенита», нужно быть мужиком.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:50
РАньше "жена цезаря "была вне подозрений,но стала явно грешить...
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:44
Карасев мужик ...он не Вилков прикормленный Газпромом...
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
08 марта в 20:09, ред.
Лично у меня во время этих долгих раздумий по пенальти, были мысли что диалог там что-то типо
-"блин, ну как тут не поставить?
-карась, ты че? Нам п..ц.
-ребята, ну нам полюбому п...ц, ну это ж пенка стопудовая..
-внатуре ппц п...ц.. Ну ставь, тебе первому потом ща нее вставят.."
Имхо
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
08 марта в 19:10
Хусаинов это фигура, когда судил - не дай Бог косо посмотреть на него, мог за воротник взять и потрясти любого, был эпизод, кто-то не соглашался с его решениями по ходу, тут Хусаинов подбежал, протянул ему свисток и заорал - на, на, на, посуди! Это было круто и смешно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 марта в 19:06
Довольно долго он становился мужиком.
berda2003
berda2003
08 марта в 19:02
не мужиком надо быть, а честным судьёй...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 марта в 18:36
Дюпин красава, посрамил Дзюбу и Карася...
Futurista
Futurista
08 марта в 18:35
О как)...это многое обьясняет...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 марта в 18:34
Вот и вернул должок Зениту Карасев, назначив пеналь в ворота Рубина.
Q-J-G
Q-J-G ответ beefs (раскрыть)
08 марта в 18:16
Заглавие соответствует истине, а далее по тексту: АБРАКАДАБРА!
beefs
beefs
08 марта в 18:09
плел, плел и наплел...
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 18:09
Хусаинов: «Нужно быть мужиком, чтобы поставить пенальти в ворота „Зенита“»

И этот факт говорит о многом... В смысле честного судейства, когда играет "Зенит"....
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