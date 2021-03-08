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Федотов: «Карасёв очень захотел назначить пенальти в ворота „Рубина“!»

08 марта 2021, 20:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота «Рубина» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:52
КАрасёв вспомнил :"Дайте миру шанс" ,и дрогнул."Мир" тоже дрогнул.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 10:32
Играл в мяч? Человек вообще игру смотрел, там ногой в живот удар, зачем публиковать комментарии тролля? Там 100 % пенальти в любой лиги мира
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 07:47
Только предвзятые и не самые разбирающиеся люди не видят в том моменте пенальти. Сутормина просто взяли и долбанули ногой по телу, в какой вселенной это, мать его, не фол?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 06:51
Федотов оказывается обиженный без мозгов человек.
Защитник казанцев явно играл в корпус зенитовца и что делать Карасёву после просмотра видео? Как раз если не назначил, то его обвинили бы не весь в чём, а так ни у кого сейчас вопросов нет, ну кроме обиженного.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 02:24
Я же говорю). Ставь на черное, ставь на красное, победит все равно Гинер)).
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 марта в 23:03
Дюпин очень не хотел, что бы Зенит отскочил).
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
08 марта в 22:20
Попал в игрока и пенальти был разные вещи. Там накладка, это как когда в воздухе играешь и падаешь потом на игрока, но это не фол а часть игры, так и здесь. Фолом бы можно было считать если бы игрок сеганул по опорной ноге питерца
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
08 марта в 22:17
Мяч уходил... Зачем что-то ещё додумывать
Брулин
Брулин
08 марта в 22:17
Федотов, мдаааа.
Судья что-то там искал.
Ппц, федотов неадекват. Все до сих пор обижен на газпром-медиа.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 22:16
Все так, обычная накладка при игре до конца, никакой грубости
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 марта в 21:38
Федотов оказывается еще и непорядочный мужик. Карасев ведь сначала не поставил пенальти в том эпизоде. Он вынужден был поставить из-за того, что ВАР вмешался. Если бы Карасев хотел поставить, он бы сделал это без ВАР. На мой взгляд Карасев отсудил нормально на 5-
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
08 марта в 21:37
Мне кажется, г-на Федотова с его противоречивыми комментариями по возникающим в матче эпизодам "специально" выпускают на арену цирка для растерзания его зрителями (болельщиками). Видимо, ему поставлена такая задача, иначе кому нужно его мнение, совпадающее с мнением других ?
ABir
ABir
08 марта в 21:31, ред.
В этот день все в конце концов было в пользу Рубина. Но так везти будет не всегда
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 марта в 21:23
Пенальти то чистый. Зачем было так махать ногой, когда эпизод уже был заигран практически. Мяч уходил, игрок Зенита явно ничего там не успевал
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответ cska1948 (раскрыть)
08 марта в 21:15
Игрока совесть гложет при выполнении ! )
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 марта в 21:13
Давно замечено, что мутные пенальти чаще НЕ забивают, чем забивают!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
08 марта в 21:12
Пенальти был,защитник махнул мимо мяча и попал в игрока Зенита,это однозначное нарушение правил,но оно не было умышленным и желтая карточка не последовала,пенальти в ворота Зенита тоже вполне законный,но там более тонкий момент(да еще и новые правила игры рукой только утвердились)...Карасев прав и придираться к его действиям нет причин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 21:12, ред.
Ага, а перед тем НЕ хотел поставить Зениту. Нафик нужны такие БЫВШИЕ, которые нагнетают в любых эпизодах? Иди сам в поле, суди, а тебя кто-то обсуждать будет.
Задрали такого рода ИКСперты...
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 21:08
Каждый матч, даёт повод поговорить о судействе...
Больше разговоров о судействе, чем длится очередной матч.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
08 марта в 21:04
Претенлент на звание месье адекватность
Futurista
Futurista
08 марта в 21:03
Дзюба не дал Карасеву отыграться...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 21:02
Поздно пить боржоми , тем более Дюпин все исправил.
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