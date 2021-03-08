Федотов: «Карасёв очень захотел назначить пенальти в ворота „Рубина“!»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота «Рубина» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Что касается пенальти в ворота «Рубина» в дополнительное время, то игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет.