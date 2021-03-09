Б. Игнатьев: «„Зенит“ кажется очень простым в принятии решений»

Экс-наставник сборной России поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Был искромётный футбол. На этом тяжёлом поле футболисты проделали огромный объём беговой работы, много было единоборств. Обе команды были заряжены на результат, понимая, что от этой игры может многое зависеть в плане движения по турнирной таблице. «Зенит» больше атаковал, а «Рубин» хорошо оборонялся и использовал лучшие качества игроков атаки.

Надо отдать должное «Рубину», он выглядел более размашисто и, я бы сказал, более смотрибельно. «Зенит» же кажется очень простым в принятии решений, и поэтому он не ставит перед соперником неразрешимых задач. Вся игра выстраивается в пользу Дзюбы и Азмуна за счёт длинных передач, но это прогнозируемые вещи. «Рубин» не столкнулся с каким-то непреодолимым препятствием.

Кроме того, надо отметить, что «Рубин» проводил быстрые контратаки. Если бы, конечно, Дзюба забил пенальти, наверное, можно было бы сказать, что результат закономерный. А так — снимаю шляпу перед «Рубином». Надо отметить, что Слуцкому удалось не только подобрать игроков, но и выстроить хорошую понятную футболистам командную игру. Это очень важно.

Я бы о кризисе [в «Зените»] не говорил, но с точки зрения творческого потенциала развитие явно застопорилось. Но о кризисе, думаю, говорить не стоит.