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Б. Игнатьев: «„Зенит“ кажется очень простым в принятии решений»

вчера, 01:09
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Был искромётный футбол. На этом тяжёлом поле футболисты проделали огромный объём беговой работы, много было единоборств. Обе команды были заряжены на результат, понимая, что от этой игры может многое зависеть в плане движения по турнирной таблице. «Зенит» больше атаковал, а «Рубин» хорошо оборонялся и использовал лучшие качества игроков атаки.

Надо отдать должное «Рубину», он выглядел более размашисто и, я бы сказал, более смотрибельно. «Зенит» же кажется очень простым в принятии решений, и поэтому он не ставит перед соперником неразрешимых задач. Вся игра выстраивается в пользу Дзюбы и Азмуна за счёт длинных передач, но это прогнозируемые вещи. «Рубин» не столкнулся с каким-то непреодолимым препятствием.

Кроме того, надо отметить, что «Рубин» проводил быстрые контратаки. Если бы, конечно, Дзюба забил пенальти, наверное, можно было бы сказать, что результат закономерный. А так — снимаю шляпу перед «Рубином». Надо отметить, что Слуцкому удалось не только подобрать игроков, но и выстроить хорошую понятную футболистам командную игру. Это очень важно.

Я бы о кризисе [в «Зените»] не говорил, но с точки зрения творческого потенциала развитие явно застопорилось. Но о кризисе, думаю, говорить не стоит.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 12:27
Зенит оказался простым и для Брюгге, и для Ростова, и для Рубина.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:47
Он прав. Вся тактика Зенита - навесы на Дзюбу. По другому у них не получается. Когда у Дзюбы игра не идет - не идет игра у Зенита.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:36
Дело-труба! Газовая...
112910415
112910415
вчера в 06:36
тренерские идеи впечатляют !
ну. могли бы впечатлять
в случае наличия ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:25
Зенит всегда был таким.
морозз
морозз
вчера в 04:24
Семак это уровень УФЫ и с этим надо смириться! Нет мысли, нет креатива...подойти к штрафной и навесить мяч на Дзюбу
ildar_3871
ildar_3871 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 01:50
При Спалетти так же играли , за счет судей !
Valeron112
Valeron112
вчера в 01:35
+ один эксперт диванного розлива, где Бубнов и Гусев ...чеснок им в бухту.
1bear
1bear
вчера в 01:24
да,Зенит стал однобоким,предсказуемым...
...нужно что-то менять,например тренера....
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:19
Никакого творчества точно нет, команда играет просто за счёт подбора игроков. Но рисунка игры вообще нет. Бей беги , навесы в штрафную на авось попадем в голову Дзюбушке или Азмуна , и на этом всё. Тренерской мысли вообще не прослеживается. Как-то так !!! Всем добра !!!
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