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Орлов: «Ответственность за результаты в „Зените“ несёт тренер»

сегодня, 14:10

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге рассказал о проблемах «Зенита».

«Зенит» провалил предсезонную подготовку — вот и результат. Но он должен сам себя выручать. Вытягивать из болота сам себя — как Мюнхгаузен, за волосы. А кто ещё поможет игрокам? Их жизнь зависит от результата. Если результата нет, они закончились. Во-первых, их расформируют, будут тренеров менять, игроков. Так всегда в спорте происходит.

Мы видим, что не пошёл на пользу месяц подготовки. Команда не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. Вспомните два матча — с «Динамо» и «Спартаком». Небо и земля — по движению и по всем футбольным компонентам. За это отвечает тренерский штаб и главный тренер. Что касается игроков, тренер должен нам рассказать, кто не хочет тренироваться, а кто не может. Но ответственность несёт тренер. Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться.

Напомним, «Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:10
И плюс капитан Зюба
cska1948
cska1948
сегодня в 18:31
Орлов: «Ответственность за результаты в „Зените“ несёт тренер»
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А в других командах, что тетя Маня уборщица за результат отвечает?!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:17
У вашего Мюнхгаузена есть экскаватор,зачем ему себя тянуть за скудную растительность???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Гена стрелки подправляет в адрес Богданыча.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:35
"Что касается игроков, тренер должен нам рассказать, кто не хочет тренироваться, а кто не может" - прости Геннадий, но по моему ерунда полнейшая. Настоящий тренер никогда не будет выносить сор из избы и жаловаться на своих игроков публично, а решит проблему собственными силами, либо известит руководству о том, что не справляется. Если подобное начнет исходить от тренера, то как руководитель в своем коллективе он уже закончился. Семак на мой взгляд не смотря, на свое веганство, мужик крепкий и с характером, просто так капитаном команды в столь молодом возрасте не становятся. А жизнь игроков "Зенита" зависит сейчас, к сожалению, не от результата, а от жирного контракта, который с ними уже подписан и так или иначе деньги по нему они получат полностью. А вот конфликт некоторых игроков "Зенита" с Сергеем Семаком скорее всего имеет место быть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:05
Судя по тому, что тренера не увольняют, ответственности он не несет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 14:58
Это все замечательно, честь ему и хвала за все заслуги(без сарказма). Но это не отменяет того, что последние годы он, мягко говоря, не рассекает
LOpp
LOpp
сегодня в 14:53, ред.
Игрочишки начали плавить Богдановича, ежу понятно. Не нужна им твердая рука Семака, им плюшевого Манчини подавай.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:48
У Семака творчесткий застой или вылетит или вылезет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:45
"Их жизнь зависит от результата." Я Вас умоляю. Даже цифры зарплаты в контракте не пострадают от плохих результатов. Так что с жизнью у наших мастеров спортивной ходьбы с мячом все прекрасно, я бы даже сказал жизнь удалась.
makkie
makkie
сегодня в 14:44
Говорят (С) в Зените старый конфликт: Семак vs Дзюба + Ракицкий и Оздоев.
Думаю, незабитый пенальти Дзюбы как следствие этих тёрок, не на пустом месте... еще и Арсеналу слили в Кубке - Арсеналу, который проигрывает всем и вся еще с прошлого года.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:38
Семак никогда ни в чём не виноват, судя по его послематчевым интервью...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:29
Правильео Сергеевич подвёл ИТОГ - за результаты фк "ЗЕНИТ" отвечает тренер...
ermak6848
ermak6848 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:27
Как бы там не было, а Геннадий Сергеевич играл в футбол в городе Ленинграде.
На Первенство и Кубок города.
Приводилось мне лично с ним встречаться на футбольном поле и не раз..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:21
Если бы не Гена, я бы так никогда и не узнал, что тренер ответственность несет. Прям глаза открыл
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:12
Я не думаю что тренер должен кому то и что-то рассказывать
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