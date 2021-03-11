Орлов: «Ответственность за результаты в „Зените“ несёт тренер»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге рассказал о проблемах «Зенита».

«Зенит» провалил предсезонную подготовку — вот и результат. Но он должен сам себя выручать. Вытягивать из болота сам себя — как Мюнхгаузен, за волосы. А кто ещё поможет игрокам? Их жизнь зависит от результата. Если результата нет, они закончились. Во-первых, их расформируют, будут тренеров менять, игроков. Так всегда в спорте происходит.

Мы видим, что не пошёл на пользу месяц подготовки. Команда не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. Вспомните два матча — с «Динамо» и «Спартаком». Небо и земля — по движению и по всем футбольным компонентам. За это отвечает тренерский штаб и главный тренер. Что касается игроков, тренер должен нам рассказать, кто не хочет тренироваться, а кто не может. Но ответственность несёт тренер. Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться.