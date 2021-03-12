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Кузяев: «Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой»

сегодня, 15:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 16:30 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

Пока мы не показываем всё, на что способны. Надеюсь, в ближайшее время через тренировки и матчи наберем форму и уже не будем упускать очки.

Я чувствую, что оптимальную форму еще не набрал. Второй сбор, по сути, пропустил — тренировался индивидуально. Чувствую, что могу играть лучше.

Чего сейчас не хватает «Зениту»? Не хватает реализации моментов, хотелось бы больше игровой дисциплины.

Чего жду от игры с «Ахматом»? Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой. Я знаю, что будет непросто: «Ахмат» всегда выкладывается на сто процентов в матчах с нами. Но считаю, что пора прервать неудачную серию домашних игр.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:44
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:42
Ничьей тоже порадуете.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:38
Можно и поражением порадовать чеченских болельщиков.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:34
Да отступать дальше нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:33
Завтра победите с минимальным счётом!
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