Экс-тренер ЦСКА сравнил Гайча и Рондона

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил трансферы Адольфо Гайча и Хосе Саломона Рондона в московский клуб.
Почему у Гайча не получилось в ЦСКА? Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды. Было ясно: игрок формата Гайча — нападающий-столб — не подходит под тактику ЦСКА, он не покажет лучших качеств.
Рондон? За ним есть история, за Гайчем — нет. Саломон большой игрок и может принести пользу, но по стилю он всё равно не очень подходит ЦСКА. Возможно, поменяет манеру игры или что-то поменяют под него.