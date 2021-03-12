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Экс-тренер ЦСКА сравнил Гайча и Рондона

сегодня, 13:24

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил трансферы Адольфо Гайча и Хосе Саломона Рондона в московский клуб.

Почему у Гайча не получилось в ЦСКА? Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды. Было ясно: игрок формата Гайча — нападающий-столб — не подходит под тактику ЦСКА, он не покажет лучших качеств.

Рондон? За ним есть история, за Гайчем — нет. Саломон большой игрок и может принести пользу, но по стилю он всё равно не очень подходит ЦСКА. Возможно, поменяет манеру игры или что-то поменяют под него.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:07
Уважаемый. чтобы не быть голословным , приведи название клуба со 100% попаданием в цель в трансферной политике. Быть может Зенит? ( приведу тебе спокойно список как минимум 15 недешевых, но бестолковых приобретений), или Спартак ? ( последние ляпы - Кокорин и Урунов, а до этого Мирзов, Педро Роша, Тиль, Шюрле - все это в копеечку влетело). А что касается менеджмента ЦСКА, то по всем параметрам он лучший в РПЛ, при не самом большом бюджете у ЦСКА в 21 веке, за 20 лет, 21 титул. И близко никто не подошел. Так что не горячись с выводами, уважаемый.
Союзник противников
Союзник противников ответ R0100V (раскрыть)
сегодня в 13:55
Если бы он молчал,то до сих пор носил бы авоську с мячами за Ханчарэнкой.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:54
Ну хоть один открыто сказал то,что многим было ясно.Сперва орали:Вперёд,а потом-"Бездарь"!.А бездари в нынешнем руководстве ЦСКА и тренерском штабе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:41
Кстати очень много вопросов по поводу покупок игроков которые не заиграли за последнее время в ЦСКА. Менеджмент спортивные деректора отвечающие за трансферы, кто закупал этот шлак и по чьей просьбе, такие закупки делают по согласию с гл.тренером и видением направлений развития клуба. Исходя из этого, вывод ,- Ганчаренко не компетентный в этих и многих других вопросах тренер !!! Ещё один нюанс против Ганчаренко. Овчинников прав !!! Всем добра !!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:36
а раньше от чего молчал то))))))))))))))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:32
И Дзюба ЦСКА не подошел бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:32
Продадим его в Интер,поднимем бабла,всё польза
Ironigor
Ironigor ответ R0100V (раскрыть)
сегодня в 13:30
Его мнение никто не учитывал ,он всего навсего тренер вратарей .Это вопрос не в его компетенции.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 13:28
Гайч сколько не играл в Аргентине, когда в ЦСКА попал?
R0100V
R0100V
сегодня в 13:26
А почему тогда молчал, если было понятно ?
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