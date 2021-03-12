Экс-тренер ЦСКА сравнил Гайча и Рондона

Бывший старший тренер ЦСКА оценил трансферы и в московский клуб.

Почему у Гайча не получилось в ЦСКА ? Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды. Было ясно: игрок формата Гайча — нападающий-столб — не подходит под тактику ЦСКА , он не покажет лучших качеств.