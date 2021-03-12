Известный тренер выразил готовность стать помощником Слуцкого

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что в скором времени готов снова приступить к работе.
Будет интересное предложение, которое устроит меня и руководителей клуба — готов хоть завтра [приступить к работе]. У меня было достаточно времени для анализа не только ЦСКА, но и других клубов. Ни один тренер не отдыхает от футбола: всё равно анализируешь что-то из прошлого и не только.
Пошёл бы в ФНЛ? Почему нет? Футбол РПЛ и ФНЛ отличается только статусом. Это такая же тренерская работа. Никто не мешает возглавить команду ФНЛ и вывести её в РПЛ.
Готов ли пойти работать помощником главного тренера? Есть тренеры, с которыми я бы с радостью поработал помощником. Кто это? Слуцкий. Звал ли он меня? Даже если бы и звал, никто об этом не узнает. У «Рубина» штаб укомплектован.
Согласился бы работать в «Локомотиве»? «Локомотив» мне враг, что ли? Большой клуб с историей, где я провел большую часть карьеры. Конечно, от предложений ЦСКА, «Локомотива» не отказываются.
Напомним, что Овчинников покинул ЦСКА в декабре 2020 года.
Опытный тренер, у которого много чего хорошего возможно научиться, любому тренеру.
Да плюс ещё ко всему, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора, и вообще, просто хороший человек!
Опытный тренер, у которого много чего хорошего возможно научиться, любому тренеру.
Да плюс ещё ко всему, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора, и вообще, просто хороший человек!