Известный тренер выразил готовность стать помощником Слуцкого

Бывший старший тренер ЦСКА заявил, что в скором времени готов снова приступить к работе.

Будет интересное предложение, которое устроит меня и руководителей клуба — готов хоть завтра [приступить к работе]. У меня было достаточно времени для анализа не только ЦСКА , но и других клубов. Ни один тренер не отдыхает от футбола: всё равно анализируешь что-то из прошлого и не только.

Пошёл бы в ФНЛ ? Почему нет? Футбол РПЛ и ФНЛ отличается только статусом. Это такая же тренерская работа. Никто не мешает возглавить команду ФНЛ и вывести её в РПЛ .

Готов ли пойти работать помощником главного тренера? Есть тренеры, с которыми я бы с радостью поработал помощником. Кто это? Слуцкий. Звал ли он меня? Даже если бы и звал, никто об этом не узнает. У «Рубина» штаб укомплектован.