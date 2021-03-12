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Известный тренер выразил готовность стать помощником Слуцкого

сегодня, 13:35

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что в скором времени готов снова приступить к работе.

Будет интересное предложение, которое устроит меня и руководителей клуба — готов хоть завтра [приступить к работе]. У меня было достаточно времени для анализа не только ЦСКА, но и других клубов. Ни один тренер не отдыхает от футбола: всё равно анализируешь что-то из прошлого и не только.

Пошёл бы в ФНЛ? Почему нет? Футбол РПЛ и ФНЛ отличается только статусом. Это такая же тренерская работа. Никто не мешает возглавить команду ФНЛ и вывести её в РПЛ.

Готов ли пойти работать помощником главного тренера? Есть тренеры, с которыми я бы с радостью поработал помощником. Кто это? Слуцкий. Звал ли он меня? Даже если бы и звал, никто об этом не узнает. У «Рубина» штаб укомплектован.

Согласился бы работать в «Локомотиве»? «Локомотив» мне враг, что ли? Большой клуб с историей, где я провел большую часть карьеры. Конечно, от предложений ЦСКА, «Локомотива» не отказываются.

Напомним, что Овчинников покинул ЦСКА в декабре 2020 года.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:54
Я не Против и накладываю свою Рэзалюцию...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:52
Приспособленец
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:20
"....Никто не мешает возглавить команду..."
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Почему сразу возглавить? Почему с Его мастерством надёжного вратаря не поработать именно в этом направлении стать тренером вратарей или заняться подготовкой и обучением будущих вратарей в футбольных академиях.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:40
"Овчинка выделки не стОит" (С)...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:36
Хорошо быть помощником: вся ответственность на главном.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 14:18
Почитайте его интервью полностью, уже в интернете есть, жук ещё тот, может он и будет давать результат в другой команде, но под определение: ЦСКА - это семья, не тянет.
1bear
1bear
сегодня в 14:03
...ну так Слуцкого скоро из Рубина переманят в тот же Зенит,так что можешь ещё с ним поработать вторым - дерзайте!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:01
Многие с радостью бы поработали помощниками у Леонида Викторовича...
Опытный тренер, у которого много чего хорошего возможно научиться, любому тренеру.
Да плюс ещё ко всему, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора, и вообще, просто хороший человек!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:51
Скоро будет много свободных мест,а пока отдыхай.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:50
Тоже хочу пожелать тебе найти работу которая приносила бы радость и бабла .И чтоб твоя работа принесла удовольствие болельщикам!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:46
Походу, никому не нужен, даже в ФНЛ. Надеюсь, всё же куда-нибудь устроится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:42
Удачи Сергею в дальнейшей карьере.
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