Ларссон: «Мне нравится играть вместе с Промесом»

Нападающий «Спартака» рассказал об отношениях с форвардом , который вернулся в московский клуб.

Думаю, все видят, что нам нравится играть друг с другом. Мы хорошо ладим на поле и вне его. Думаю, у нас хорошее взаимопонимание. Всегда проще играть с хорошими футболистами, так что я очень счастлив быть с ним в одной команде.

Установил ли себе цели на сезон по результативности? Никаких планок! Я стараюсь играть, забивать и помогать партнёрам по команде с ассистами в каждом матче. Не люблю ставить такие цели. Если я скажу, что хочу забить 10-15 голов и забью столько, то что дальше? Поэтому лучше не ставить себе таких планок, выкладываться на сто процентов, а после смотреть, где оказался.