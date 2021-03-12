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Ларссон: «Мне нравится играть вместе с Промесом»

сегодня, 14:56

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об отношениях с форвардом Квинси Промесом, который вернулся в московский клуб.

Думаю, все видят, что нам нравится играть друг с другом. Мы хорошо ладим на поле и вне его. Думаю, у нас хорошее взаимопонимание. Всегда проще играть с хорошими футболистами, так что я очень счастлив быть с ним в одной команде.

Установил ли себе цели на сезон по результативности? Никаких планок! Я стараюсь играть, забивать и помогать партнёрам по команде с ассистами в каждом матче. Не люблю ставить такие цели. Если я скажу, что хочу забить 10-15 голов и забью столько, то что дальше? Поэтому лучше не ставить себе таких планок, выкладываться на сто процентов, а после смотреть, где оказался.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:46
Ты забивай почаще...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:40
С сильными партнерами всегда лучше играть.
makkie
makkie
сегодня в 15:28
Гол + пас у этой парочки уже есть в РПЛ.
Ларссон вообще сейчас лучший по этой системе и результативности в Спартаке.
Надеюсь, не предел!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:17
Красава! Отношение к делу у него супер!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:07
Ещё и на лавке вместе посидеть придётся!
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