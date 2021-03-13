Зидан: «Я хочу, чтобы Рамос остался в „Реале“. Он может играть до 40 лет»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о капитане команды .

Серхио Рамос — особенный игрок. Он по-прежнему мотивирован и хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя хорошо каждый год, как сейчас. Хорошо, что он чувствует, что все еще может это сделать, но нужно смотреть на это из года в год. Футболист сам решает, когда заканчивать. Для этого нет возраста.

Я не знаю, что будет с его контрактом. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался здесь и продолжал играть.