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Зидан: «Я хочу, чтобы Рамос остался в „Реале“. Он может играть до 40 лет»

сегодня, 00:11

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о капитане команды Серхио Рамосе.

Серхио Рамос — особенный игрок. Он по-прежнему мотивирован и хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя хорошо каждый год, как сейчас. Хорошо, что он чувствует, что все еще может это сделать, но нужно смотреть на это из года в год. Футболист сам решает, когда заканчивать. Для этого нет возраста.

Я не знаю, что будет с его контрактом. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался здесь и продолжал играть.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:10
Силенок у бородатого героя документального фильма еще предостаточно. Не знаю, как до сорока лет, но на пару лет точно должно хватить поиграть на высочайшем уровне. А определятся и решать ситуацию с контрактом надо более оперативно, ибо у "Реала" начались решающие баталии в Лиге Чемпионов и в Ла Лиге и излишняя нервозность и неопределенность сейчас вообще не к месту.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:34
Так надо помочь остаться
Gahi
Gahi
сегодня в 00:23
Настоящий капитан! Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:22
Все хотят. И я согласен!!!
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