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Гвардиола: «На стадионе „Ман Сити“ не очень хороший газон»

вчера, 22:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике состояние поля на домашнем стадионе команды «Этихад».

Все много работают и пытаются найти решение, но газон не очень хороший. Знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжелые, но есть стадионы с хорошей травой. Мы встречались с «Арсеналом» в Лондоне, на «Энфилде», на «Олд Траффорд» трава была лучше.

В Будапеште в матче Лиги чемпионов газон был невероятен, красная ковровая дорожка, а наш газон все еще не очень хорош.

Ранее Гвардиола выиграл награду лучшему тренеру АПЛ по итогам февраля.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 01:54
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Узбагойся
Узбагойся
сегодня в 01:51
У нас газоны ещё хуже, потому-что лихие 90-е прошли, и вместо закатки в асфальт, теперь втаптывают в газон) А тут ещё и 7 голов на пару в последнем матче закатили, так что сами виноваты, нечего Саутгемптон было в газон втаптывать :D
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:38
шейх дал лярд бабок, эти каталонские все растащили... на газон не осталось)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:35
Ну что же так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:13
Там газон лучше чем на многих наших стадионах
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