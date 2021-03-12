Гвардиола: «На стадионе „Ман Сити“ не очень хороший газон»

Главный тренер «Манчестер Сити» подверг критике состояние поля на домашнем стадионе команды «Этихад».

Все много работают и пытаются найти решение, но газон не очень хороший. Знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжелые, но есть стадионы с хорошей травой. Мы встречались с «Арсеналом» в Лондоне, на «Энфилде», на «Олд Траффорд» трава была лучше.

В Будапеште в матче Лиги чемпионов газон был невероятен, красная ковровая дорожка, а наш газон все еще не очень хорош.