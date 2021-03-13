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«Боруссия» М проиграла 6 матчей подряд после объявления об уходе Розе

сегодня, 00:48
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Менхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга» (1:3) в матче 25-го тура Бундеслиги.

Для гладбахской команды это поражение стало шестым подряд.

Стоит отметить, что серия поражений «жеребят» началась после официального объявления об уходе главного тренера Марко Розе в дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.

Всего в последних 8 матчах у Гладбаха 1 ничья и 7 поражений.

«Боруссия» с 33 очками идет на 10-й строчке в Бундеслиге.

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Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 02:07
Печальная статистика!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:34
Я не понимаю такого бреда, зачем было в середине сезона публично объявлять, что Розе уйдет? Новый тренер еще полгода не появится, да и определенности нет, по сути, тренеру уже плевать на результат. А игроки в полном шоке и вдобавок не знают, кто теперь останется в команде, а кого тупо выставят на трансферы, и многие тоже паникуют.

С немцами вообще что-то не так конкретно в последнее время.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:53
Сегодня, очередное, неожиданное поражение "Боруссии".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:53
Надо менять тренера!
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