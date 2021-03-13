«Боруссия» М проиграла 6 матчей подряд после объявления об уходе Розе

Менхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга» (1:3) в матче 25-го тура Бундеслиги.
Для гладбахской команды это поражение стало шестым подряд.
Стоит отметить, что серия поражений «жеребят» началась после официального объявления об уходе главного тренера Марко Розе в дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.
Всего в последних 8 матчах у Гладбаха 1 ничья и 7 поражений.
«Боруссия» с 33 очками идет на 10-й строчке в Бундеслиге.
С немцами вообще что-то не так конкретно в последнее время.
С немцами вообще что-то не так конкретно в последнее время.