Месси и Роналду не вышли в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2004/05

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сегодня, 01:10

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала (1:4, 1:1).

Днём ранее «Ювентус» завершил выступление в турнире, уступив по сумме двух встреч «Порту» (1:2, 3:2).

Таким образом, капитан «сине-гранатовых» и нападающий туринского клуба впервые с сезона-2004/05 покинули Лигу чемпионов до стадии 1/4 финала.

В том сезоне «Барселона» с Месси проиграла «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед» Роналду уступил «Милану» (0:1, 0:1).