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Месси и Роналду не вышли в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2004/05

сегодня, 01:10

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала (1:4, 1:1).

Днём ранее «Ювентус» завершил выступление в турнире, уступив по сумме двух встреч «Порту» (1:2, 3:2).

Таким образом, капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси и нападающий туринского клуба Криштиану Роналду впервые с сезона-2004/05 покинули Лигу чемпионов до стадии 1/4 финала.

В том сезоне «Барселона» с Месси проиграла «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед» Роналду уступил «Милану» (0:1, 0:1).

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:51
Всё когда-то случается.
Королевский Реал
Королевский Реал
сегодня в 01:45, ред.
Роналду, когда вылетел от Аякса и Лиона в обоих ответных матчах забивал голы, но этого не хватало от вылета.
Реакция на это фанатов Месси - позор, не смог вытащить Ювентус дальше.

Месси вылетает от ПСЖ забив в ответке один гол и запоров пенальти.
Реакция фанатов Месси - ну он же забил один гол, (про незабитый пенальти молчат), ну он же старался.

ЖЕСТЬ ПРОСТО!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:34
Надеюсь их там больше не будет))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:33
Не Месси и Роналду не вышли в четвертьфинал ЛЧ, а команды, в которых играют Месси и Роналду, не вышли в четвертьфинал ЛЧ, и поэтому Месси и Роналду впервые с сезона 2004/05 не играют в четвертьфинале ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:20
Рано или поздно, но это когда то должно было случиться. Вот и случилось. Годы неумолимо приближают обоих к финишу футбольной карьеры. Они конечно еще поиграют, и позабивают, но прежнего блеска в игре уже вряд ли удастся добиться. Они напару побили бесчисленное количество рекордов, выиграли десятки трофеев, у каждого из них миллионы поклонников. Они оба вписали свои имена в историю футбола и оба навсегда останутся легендами. Респект обоим.....но дальше идут другие.
Всем здоровья.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:20
Интересно , реально нет их увидеть в однойкоманде..
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 01:14
Пора на пенсию.Хватит ... организм уже не обмануть.Яркие вспышки это одно - а играть уже на топ лвл и бегать как парень 20 лет не получиться.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:13
Их время прошло.
311
311
сегодня в 01:13
Их время уже ушло, пришли новые герои!)
Rosomahа
Rosomahа
сегодня в 01:13
Картина маслом...Жалко, но это конец! Это должно было случиться, и случилось...Месси в последние годы был разгромлен не раз, и ЛЛ упускает второй год подряд,а Роналду в ЛЧ за 3 года забил столько же,сколько за один хороший сезон в Реале...Спасибо обоим за все, но дальше будет еще хуже, и таких моментов увидим не раз,пора привыкать...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Не хотели , устали !!!
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