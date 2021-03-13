Радимов: «Обороне „Зенита“ в матче с „Ахматом“ будет непросто»

Главный тренер «Зенита-2» прокомментировал предстоящий матч основной команды сине-бело-голубых с «Ахматом», который пройдет в рамках 22-го тура РПЛ .

Есть молодой Хотулев, но он еще ни одного официального матча не сыграл. С другой стороны, если на сборах произвел хорошее впечатление, то почему нет? С центральным правым защитником вместо Ловрена альтернативы Чистякову в данной ситуации, думаю, нет. Парень опытный, поиграл в «Ростове», поэтому может заменить хорвата. Но тут надо помнить, что у «Ахмата» очень быстрые игроки в линии атаки. Бериша вообще феноменальной скоростью обладает. А один в один он обыгрывает еще лучше, чем Макаров. Так что обороне «Зенита» надо будет держать ухо востро. Как в такой ситуации поступит Сергей Семак с точки зрения своего состава — посмотрим. Возможно, передвинет Дугласа Сантоса в центр обороны.

Прессинг «Ахмата»? Прессинг прессингу рознь. Можно ведь и бездумно это делать, а можно сохраняя баланс. Игра «Ахмата» в целом хороша, но пропущенные мячи говорят о том, что именно баланса пока несколько не хватает. Если они его построят, команда будет крепкая.

Будет ли «Ахмат» играть от обороны? Точно нет! Не та история, потому что он как раз будет прессинговать в определенных зонах. Талалаев хорошо разбирает игру соперников. Думаю, мы это увидим. Надо быть внимательными при атаках соперника.