Терюшков считает, что везение помогло «Химкам» обыграть «Ростов»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что везение стало одним из факторов победы «Химок» над «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ .

Игра была тяжелая, но победа есть победа. Все ребята выложились, на поле вчера была единая команда.

Отмененный гол? Думаю, судье на VAR было виднее. Везение есть в любом матче, но здесь надо говорить о том, что и одна, и вторая команда играли в хороший футбол — могли забить как «Химки», так и «Ростов». Что касается отмененного гола, судейство я, как обычно, не комментирую, но в таком случае можно и второй пенальти в ворота «Ростова» рассмотреть, когда нашего игрока завалили в штрафной площади соперника.

Думаю, что там [в эпизоде с отмененным голом «Ростова»] все было в пределах правил. Конечно, тяжело было играть обеим командам — ветер был сильный, минусовая температура… Все это, конечно, наложило отпечаток на ход игры. Но мы в этот вечер были сильнее.