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Терюшков считает, что везение помогло «Химкам» обыграть «Ростов»

сегодня, 13:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что везение стало одним из факторов победы «Химок» над «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ.

Игра была тяжелая, но победа есть победа. Все ребята выложились, на поле вчера была единая команда.

Отмененный гол? Думаю, судье на VAR было виднее. Везение есть в любом матче, но здесь надо говорить о том, что и одна, и вторая команда играли в хороший футбол — могли забить как «Химки», так и «Ростов». Что касается отмененного гола, судейство я, как обычно, не комментирую, но в таком случае можно и второй пенальти в ворота «Ростова» рассмотреть, когда нашего игрока завалили в штрафной площади соперника.

Думаю, что там [в эпизоде с отмененным голом «Ростова»] все было в пределах правил. Конечно, тяжело было играть обеим командам — ветер был сильный, минусовая температура… Все это, конечно, наложило отпечаток на ход игры. Но мы в этот вечер были сильнее.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:20
Имя везению Лапочкин.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:10
Везение под фамилией - Лапочкин !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:07
Просто химки больше хотели победить
161регион
161регион
сегодня в 13:07
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