В РФС признали ошибку арбитров в матче «Химки» — «Ростов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры ошибочно не засчитали гол «Ростова» в матче РПЛ против «Химок».
В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы VAR, бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.
Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК, думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова», но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин.
Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК, но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на VAR. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, которые отвечают за подготовку специалистов. Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная, повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК на следующей неделе, на первый взгляд, это ошибка.
Вы только вдумайтесь, БРИГАДА АРБИТРОВ, после просмотра, используя VAR, видит офсайд, которого нет! Неужели до такой степени арбитры, которые в этой БРИГАДЕ, настолько профнепригодны, что никто, в том числе, и главный арбитр матча, не приняли единственно-правильное решение, которое бы не повлияло на итоговый результат матча...
Так всё-таки, профнепригодность или предвзятость к определённым командам?!
Хотя, "ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ"....!
Печально, что после очередного матча в РПЛ идёт не обсуждения игры команд, а очередное обсуждение, очередных ошибок судей, которые обслуживают матчи РПЛ.
И что самое печальное, никаких "сдвигов" в лучшую сторону не наблюдается. Одни лишь заседания, комментарии, обещания... "А воз и ныне там"!
Вы только вдумайтесь, БРИГАДА АРБИТРОВ, после просмотра, используя VAR, видит офсайд, которого нет! Неужели до такой степени арбитры, которые в этой БРИГАДЕ, настолько профнепригодны, что никто, в том числе, и главный арбитр матча, не приняли единственно-правильное решение, которое бы не повлияло на итоговый результат матча...
Так всё-таки, профнепригодность или предвзятость к определённым командам?!
Хотя, "ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ"....!
Печально, что после очередного матча в РПЛ идёт не обсуждения игры команд, а очередное обсуждение, очередных ошибок судей, которые обслуживают матчи РПЛ.
И что самое печальное, никаких "сдвигов" в лучшую сторону не наблюдается. Одни лишь заседания, комментарии, обещания... "А воз и ныне там"!