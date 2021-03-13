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В РФС признали ошибку арбитров в матче «Химки» — «Ростов»

сегодня, 12:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры ошибочно не засчитали гол «Ростова» в матче РПЛ против «Химок».

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы VAR, бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК, думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова», но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин.

Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК, но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на VAR. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, которые отвечают за подготовку специалистов. Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная, повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК на следующей неделе, на первый взгляд, это ошибка.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:45
и всё на этом
Насмешник
Насмешник
сегодня в 13:57
Пора уже поменять риторику и не говорить, что VAR ошиблась, а говорить, что ошибку допустил судья на VAR ФИО. VAR - это инструмент, а решения принимают люди. Просто судейская кормушка переместилась в другое место. Кстати, заметили, что даже в еврокубках все последние судейские скандалы связаны с судьями VAR?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:51
Делов то.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:31
Лапочкину надо было пойти самому разобрать, там невооружённым глазом было видно, что никакого офсайда нет но самое главное, Ростову от этого признания не холодно и не жарко, переигровки не будет а значит три очка потеряны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:29
Скоро результаты матча будут принимать эксперты в кабинетах...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:19
...после использования системы VAR, бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд...

Вы только вдумайтесь, БРИГАДА АРБИТРОВ, после просмотра, используя VAR, видит офсайд, которого нет! Неужели до такой степени арбитры, которые в этой БРИГАДЕ, настолько профнепригодны, что никто, в том числе, и главный арбитр матча, не приняли единственно-правильное решение, которое бы не повлияло на итоговый результат матча...

Так всё-таки, профнепригодность или предвзятость к определённым командам?!
Хотя, "ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ"....!

Печально, что после очередного матча в РПЛ идёт не обсуждения игры команд, а очередное обсуждение, очередных ошибок судей, которые обслуживают матчи РПЛ.
И что самое печальное, никаких "сдвигов" в лучшую сторону не наблюдается. Одни лишь заседания, комментарии, обещания... "А воз и ныне там"!
161регион
161регион
сегодня в 13:14
Считаю что за такое судейство должны пожизненно отстранять от работы судей, как главных, так и VAR.... Тогда и игры будут судиться не предвзято!!! А то сейчас лапаЧкину дадут отдохнуть пару матчей и снова в бой, только Ростову от этого не легче....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Ктото ненавидит Карпова!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:07
Чего он пургу несёт, причём тут ВАР? Пас был от защитника обороняющейся команды, это должны были видеть и без ВАРа главный и боковой судья. В любом случае решение всегда принимает главный судья!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06
Сколько вопросов, а решения всё нет !!! Ошибки признаёте , а репрессии и расстрелы судей когда будут??? Всем добра!!!)))
makkie
makkie
сегодня в 13:03
Внедрили систему VAR, а пользоваться ею не научились.
161регион
161регион
сегодня в 13:00
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:58
    Признали то признали, но "Ростов" очки потеряли!
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 12:58
    На VAR, необходим еще наVAR
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