В РФС признали ошибку арбитров в матче «Химки» — «Ростов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры ошибочно не засчитали гол «Ростова» в матче РПЛ против «Химок».

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ . На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы VAR , бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК, думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова», но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR . То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин.