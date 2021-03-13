ГлавнаяНовости

Хинкель: «Мы контролировали ход игры»

вчера, 21:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о победе над «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Сегодня было отличное дерби. Интенсивный футбол. Мы контролировали ход игры. Даже после пропущенного гола показали характер. В перерыве я чувствовал, что у нас есть силы продолжать давить. Мы заставили игроков «Динамо» ошибиться в штрафной, что привело к одиннадцатиметровому. У «Динамо» тоже были хорошие моменты, но Максименко хорошо себя показал.

Все новости
В «Спартаке» рассказали о травмах Мозеса и Ларссона
Вчера, 23:58 Комментарии2
Мозес: «Важная победа в дерби!»
Вчера, 23:20 ФотоКомментарии3
Соболев: «Москва — красно-белая»
Вчера, 23:12 ФотоКомментарии5
Шварц: «Мы бились до конца»
Вчера, 21:47 Комментарии11
Талалаев: «Поздравляю „Зенит“ с победой»
Вчера, 20:04 Комментарии7
Семак: «Соперник действовал агрессивно в первой половине»
Вчера, 19:49 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIC2
VIC2
вчера в 22:44
С такой спартаковской защитой нападению надо забивать,
как Краснодару 5-6 штук, тогда можно спокойно доигрывать,
а не висеть на сопле в концовках каждого матча
Просто валидола не хватает, глядя на игру "Спартака" в концовках!!!
Какой-то детский сад случается: отбиваются куда попало, по мячу
не попадают, в пасах ошибаются - короче, полная паника
С такими нервами не надо ехать в Европу
Главная ошибка команды - боязнь проиграть
(начнут гнобить и в хвост, и в гриву, а главное свои же)
Подавай им чемпионство каждый сезон...
112910415
112910415
вчера в 22:09
хороший матч мы смотрели !
quinn-se
quinn-se
вчера в 21:56
Практически весь матч доминировали.
ABir
ABir
вчера в 21:51
Заслуженная победа Спартака! До 2-1 у Динамо вообще шансов не было, а потом только игра стала обоюдоострой
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:42
Игра очень понравилась. На счет контролирования не соглашусь. Игра шла с переменным успехом , выиграть могли и те, и другие. У Динамо было достаточно моментов чтобы не только в ничью сыграть , но и выиграть. Но мастерства в завершении атак явно не хватает, да и Максименко сегодня был просто в ударе. Кто больше забил , тот и пьет шампанское.
Спартак с победой. Динамо не унывать , команда молодая , прогрессирует на глазах, все у Динамо еще впереди.
Всем здоровья.
f6sy5vft23vg
f6sy5vft23vg
вчера в 21:40
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:40
    Мы довольны
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 21:40
    На счёт игры, согласен. Спартак заиграл после прихода Промеса. Он действует на команду как энерджайзер
    Futurista
    Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Было бы справедливо Паршивлюку 2 желтую показать...
    quinn-se
    quinn-se
    вчера в 21:37
    Всё по делу сказал.
    Zak11
    Zak11 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 21:37
      Artemon9
      Artemon9
      вчера в 21:36
      Максименко, как всегда, тащит эту бездарную защиту
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 21:35
      ничья былаб справедливей
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100