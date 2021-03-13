Хинкель: «Мы контролировали ход игры»

Тренер «Спартака» рассказал о победе над «Динамо» в 22-м туре РПЛ .

Сегодня было отличное дерби. Интенсивный футбол. Мы контролировали ход игры. Даже после пропущенного гола показали характер. В перерыве я чувствовал, что у нас есть силы продолжать давить. Мы заставили игроков «Динамо» ошибиться в штрафной, что привело к одиннадцатиметровому. У «Динамо» тоже были хорошие моменты, но Максименко хорошо себя показал.