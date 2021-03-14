Мауро: «Я думаю, что Роналду нужно сменить команду»

Бывший футболист «Ювентуса» Массимо Мауро поделился мнением о неудачных выступлениях туринского клуба в Лиге чемпионов в последнее время.
«Ювентус» должен найти ключевых игроков, учитывая, что все центральные полузащитники — иностранцы. Артур, Бентанкур и Рабьо должны играть как Пирло или Платини.
Была ставка на Роналду, что он сможет помочь команде в Лиге чемпионов, но всё пошло не по плану. Последние два сезона в ЛЧ были сплошным разочарованием. Я думаю, что было бы лучше, если бы Роналду сменил клуб.