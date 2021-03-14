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Мауро: «Я думаю, что Роналду нужно сменить команду»

сегодня, 10:29

Бывший футболист «Ювентуса» Массимо Мауро поделился мнением о неудачных выступлениях туринского клуба в Лиге чемпионов в последнее время.

«Ювентус» должен найти ключевых игроков, учитывая, что все центральные полузащитники — иностранцы. Артур, Бентанкур и Рабьо должны играть как Пирло или Платини.

Была ставка на Роналду, что он сможет помочь команде в Лиге чемпионов, но всё пошло не по плану. Последние два сезона в ЛЧ были сплошным разочарованием. Я думаю, что было бы лучше, если бы Роналду сменил клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:58
он и сам это понимает, наверное
ОПС
ОПС
сегодня в 11:33
Пусть сам думает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:26
Продать обязательно,Рон теряет уверенность
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:22
У человеческого организма есть одна особенность стареет.
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 11:04
А кому нужна эта ботоксная кукла? Сити, ПСЖ, Бавария? Да нет конечно. У него одна дорога - МЛС.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 10:58
Продать Роналду правильное решение. Лишь бы Роналду не повел себя как Бэйл.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:55
И Рона сбагрить и тренера вдогонку...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:51
С такой зарплатой его сбагрить будет трудно.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 10:41
Допрыгалась кристина , что теперь из нее сделали обузу и козла отпущения )))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34
Скорее всего!!! Или менять полностью всё руководство и тренерский штаб.
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