Сульшер рассказал, почему МЮ впервые с 2012 года не сделал ни одной замены

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему решил не использовать замены в матче 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). В последний раз «красные дьяволы» не произвели ни одной замены в рамках английского чемпионата в феврале 2012 года в домашней игре с «Ливерпулем» (2:1).

Я не чувствовал необходимости менять кого-то из игроков, которые были на поле, потому что я видел, что каждый выполняет свою работу в защите. В последних матчах мы четыре раза сохранили свои ворота на замке, это фундамент.