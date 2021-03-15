ГлавнаяНовости

Сульшер рассказал, почему МЮ впервые с 2012 года не сделал ни одной замены

сегодня, 17:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему решил не использовать замены в матче 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). В последний раз «красные дьяволы» не произвели ни одной замены в рамках английского чемпионата в феврале 2012 года в домашней игре с «Ливерпулем» (2:1).

Я не чувствовал необходимости менять кого-то из игроков, которые были на поле, потому что я видел, что каждый выполняет свою работу в защите. В последних матчах мы четыре раза сохранили свои ворота на замке, это фундамент.

Вы должны хорошо защищаться, чтобы не пропускать в АПЛ. В этом сезоне мы также забили больше голов, чем в прошлом сезоне, поэтому мы улучшаемся и в атакующем плане.

Все новости
«Всё возможно». Зидан — о возможном возвращении Роналду в «Реал»
Сегодня, 16:13 Комментарии10
Оливер Кан: «Агент Алабы оторван от реальности»
Сегодня, 14:03 Комментарии7
Паредес: «Руководство ПСЖ попросило меня больше не говорить о Месси»
Сегодня, 12:21 Комментарии13
«ПСЖ был обеспокоен другими вещами». Почеттино — после поражения от «Нанта»
Сегодня, 09:56 Комментарии7
«Абсолютная ложь». Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой
Сегодня, 09:22 Комментарии4
Пиоли: «Хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть „Наполи“»
Сегодня, 08:54 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:50
Так особо выпускать некого было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:36
Всякое в футболе бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100