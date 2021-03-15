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Оливер Кан: «Агент Алабы оторван от реальности»

сегодня, 14:03

Легендарный голкипер «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий должность члена совета директоров клуба, подверг критике агента Пини Захави, представляющего интересы защитника мюнхенцев Давида Алабы.

Я разочарован, так как вижу, насколько Захави оторван от реальности. Мы ценим Давида, он необыкновенный человек, всегда открыт и дружелюбен. Мы постарались сделать всё, чтобы удержать его в команде, но соглашение не было достигнуто.

Ранее агент Алабы опроверг слухи о том, что игрок договорился с «Барселоной».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:32
Аппетиты агентов не знают границ.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 14:19
Короче говоря Кан сказал, что Алаба и агент хотели больше денег чем реально заслуживают по игре
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:18
Немцы не привыкли такие бабки платить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:15
Захави при подписании контракта
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:12
Кан прав на 100%
1bear
1bear
сегодня в 14:06
...евреи - они такие,считают и свои и чужие очень хорошо
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