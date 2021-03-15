Оливер Кан: «Агент Алабы оторван от реальности»

Легендарный голкипер «Баварии» , ныне занимающий должность члена совета директоров клуба, подверг критике агента Пини Захави, представляющего интересы защитника мюнхенцев .

Я разочарован, так как вижу, насколько Захави оторван от реальности. Мы ценим Давида, он необыкновенный человек, всегда открыт и дружелюбен. Мы постарались сделать всё, чтобы удержать его в команде, но соглашение не было достигнуто.