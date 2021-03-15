«ПСЖ был обеспокоен другими вещами». Почеттино — после поражения от «Нанта»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался после поражения от «Нанта» (1:2) в матче Лиги 1.
Мы испытываем досаду из-за потери трех очков, но команда была обеспокоена другими вещами, о которых вы, вероятно, уже знаете. Не оправдываюсь, но наша игра была уже не такой энергичной, как прежде.
После матча мы поговорили с игроками, но не о том, что было на поле. Вне футбола есть ситуации, которые нужно учитывать.
Ранее стало известно, что семьи игроков ПСЖ Ди Марии и Маркиньоса были взяты в заложники во время ограбления их домов. Ди Мария был заменен во втором тайме и отправился домой к семье. Маркиньос отыграл все 90 минут.