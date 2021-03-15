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«ПСЖ был обеспокоен другими вещами». Почеттино — после поражения от «Нанта»

сегодня, 09:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался после поражения от «‎Нанта» (1:2) в матче Лиги 1.

Мы испытываем досаду из-за потери трех очков, но команда была обеспокоена другими вещами, о которых вы, вероятно, уже знаете. Не оправдываюсь, но наша игра была уже не такой энергичной, как прежде.

После матча мы поговорили с игроками, но не о том, что было на поле. Вне футбола есть ситуации, которые нужно учитывать.

Ранее стало известно, что семьи игроков ПСЖ Ди Марии и Маркиньоса были взяты в заложники во время ограбления их домов. Ди Мария был заменен во втором тайме и отправился домой к семье. Маркиньос отыграл все 90 минут.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:21
Вот это история!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:36, ред.
Весьма непредсказуемый результат. В чемпионате, где казалось бы все ясно до начала турнира разгорелась нешуточная борьба за лидерство. "Барселоне" еще повезло, что в Лиге Чемпионов им не достался "Нант":
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:23
Если это было действительно ,нужно лишать Нант чемпионата,как в свою бытность из-за болельщиков отстранили Английские клубы ,иначе будет процветать терроризм!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:20
Неприятно, конечно, но есть же скамейка запасных. Играть надо, а не оправдываться.
112910415
112910415
сегодня в 10:07
так ведь доиграются ...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:05
Весьма неожиданный результат.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 09:58
Не ну форс мажор конечно никто не отменял, но играть то надо было бы все равно....
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