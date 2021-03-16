Тарханов: «В сборную России были вызваны лучшие игроки страны»

Главный тренер софийской «Славии», экс-наставник ЦСКА прокомментировал состав сборной России на отборочные матчи ЧМ -2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Меня ничего не удивило в составе, потому что туда попали лучшие игроки страны. Вратарь Дюпин хорошо выступает за «Рубин», поэтому его попадание вполне оправдано. О Самошникове тоже могу сказать только самые добрые слова. У нас есть задача — выход в финальную стадию ЧМ . Именно поэтому призываются самые лучшие игроки России. Алексей Миранчук и Александр Головин играют в Европе, но практики у них не так много, к сожалению. В любом случае их уровень очень высокий, и они точно помогут сборной. Наверняка вызов в команду получили бы Денис Черышев и Антон Миранчук, но сейчас оба не играют из-за травм.