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Тарханов: «В сборную России были вызваны лучшие игроки страны»

сегодня, 01:41

Главный тренер софийской «Славии», экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Меня ничего не удивило в составе, потому что туда попали лучшие игроки страны. Вратарь Дюпин хорошо выступает за «Рубин», поэтому его попадание вполне оправдано. О Самошникове тоже могу сказать только самые добрые слова. У нас есть задача — выход в финальную стадию ЧМ. Именно поэтому призываются самые лучшие игроки России. Алексей Миранчук и Александр Головин играют в Европе, но практики у них не так много, к сожалению. В любом случае их уровень очень высокий, и они точно помогут сборной. Наверняка вызов в команду получили бы Денис Черышев и Антон Миранчук, но сейчас оба не играют из-за травм.

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