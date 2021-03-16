Робертсон о травме Патрисиу: «В таких случаях футбол теряет своё значение»

Защитник «Ливерпуля» дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 28-го тура АПЛ .

О тяжёлой травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу

Футбол теряет своё значение, когда кто-то так долго лежит на газоне, а ему помогают врачи. Страшно быть вовлечённым в это, я надеюсь, что он в порядке. Все мысли и молитвы о нём и его семье. Я знаю, как это может сказаться на парнях [из «Вулверхэмптона»], это уже второй такой инцидент для них за этот сезон. Надеюсь вскоре увидеть Руя в воротах, ведь он фантастический голкипер.

Об игре

Возможно, это была некрасивая победа, и нам не хватало этого в текущем сезоне. Мы сели глубоко в оборону и сыграли на ноль. Алиссон сделал то, что должен был, и мы добыли три очка.