Гасперини: «Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть „Реал“»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой встрече «Аталанта» уступила на своём поле со счётом 0:1.

Прошел год с тех пор, как мы играли с «Валенсией» [в 1/8 финала], и с тех пор мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы всё ещё можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику.

Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложную группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков.

Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов [в истории турнира].