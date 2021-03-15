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Гасперини: «Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть „Реал“»

вчера, 23:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта23:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой встрече «Аталанта» уступила на своём поле со счётом 0:1.

Прошел год с тех пор, как мы играли с «Валенсией» [в 1/8 финала], и с тех пор мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы всё ещё можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику.

Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложную группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков.

Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов [в истории турнира].

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43
Пред матчевые любезности в адрес соперника общеприняты. Никто плохо о сопернике не скажет, будь то гранд или середняк. К этому все уже привыкли. Не думаю , что Гасперини готовит команду матчу и не надеется на победу. Это уже не тот Реал , что выиграл три ЛЧ подряд, с ним вполне можно играть и побеждать. Так что шанс у Аталанты есть.
Ждем веселенького матча, с Аталантой скучно не бывает.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:27
Не надо думать,надо обыгрывать!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:59
Если об этом даже и не думать, то уж точно - не обыграете...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Время все расставит всех по местам . Будем делать посмотреть!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:32
А почему не попробовать?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:26
С таким отношением точно не обыграете.
1bear
1bear
вчера в 23:24
удачи и успеха Аталанте...
...думаю,что пройти Реал можно и нужно!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:21
Ну что же, посмотрим
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