Жота: «„Ливерпуль“ в плохой форме. Мой гол был очень важен»

Нападающий «Ливерпуля» дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» — своей бывшей командой — в матче 28-го тура АПЛ .

О тяжёлой травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу

Жизнь важнее футбола. Я просто хочу пожелать Рую Патрисиу всего наилучшего. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. Желаю ему скорейшего выздоровления.

О победе и своём голе

Мы находимся в плохой форме и должны это изменить. Сегодня была хорошая игра, мы сделали свою работу.

Это был особенный матч. Я работал там более трёх лет. Я знаю почти всех в команде.

Гол имел большое значение и помог команде, за которую я теперь выступаю. Было очень, очень важно забить. Как нападающий, я всегда хочу участвовать в забивании голов. У меня были возможности, которыми я не воспользовался в Лиге чемпионов. Приятно снова оказаться на табло.

Если мы будем играть так же, как играли здесь, думаю, у нас будет шанс попасть в топ-4.