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Жота: «„Ливерпуль“ в плохой форме. Мой гол был очень важен»

сегодня, 02:24
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Диого Жота дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» — своей бывшей командой — в матче 28-го тура АПЛ.

О тяжёлой травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу

Жизнь важнее футбола. Я просто хочу пожелать Рую Патрисиу всего наилучшего. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. Желаю ему скорейшего выздоровления.

О победе и своём голе

Мы находимся в плохой форме и должны это изменить. Сегодня была хорошая игра, мы сделали свою работу.

Это был особенный матч. Я работал там более трёх лет. Я знаю почти всех в команде.

Гол имел большое значение и помог команде, за которую я теперь выступаю. Было очень, очень важно забить. Как нападающий, я всегда хочу участвовать в забивании голов. У меня были возможности, которыми я не воспользовался в Лиге чемпионов. Приятно снова оказаться на табло.

Если мы будем играть так же, как играли здесь, думаю, у нас будет шанс попасть в топ-4.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:31
Спад слишком затянулся
Gahi
Gahi
сегодня в 03:01
То что Ливерпуль сейчас далеко не лучшей форме это видно по игре, но нужно прибавлять и игра ещё лучше. Удачи
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