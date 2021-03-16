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Клопп: «„Ливерпуль“ очень хорошо оборонялся на протяжении всей игры»

сегодня, 02:08
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 28-го тура АПЛ.

О тяжёлой травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу

Кошмарная ситуация. Я говорил с представителями «Вулверхэмптона», они настроены положительно. Но это был настоящий шок.

Об игре

Главное — результат. Это была большая битва. У нас были очень хорошие эпизоды, в которых мы должны были действовать лучше. Мы очень хорошо оборонялись на протяжении всей игры. Мне не понравилось начала матча, мы были недостаточно активными.

Мы хорошо защищались, контратаковали. Забили красивый гол. Я думал, что вратарь сделает сейв, но мяч оказался в сетке.

Много хороших новостей сегодня, но самое главное — три очка. Мы хотим отправиться на международный перерыв с позитивными эмоциями, и они у нас есть.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:14
с Победой тебя Юрген! сколько нервов тебе стоило смотреть на эти поражения...Удачи , успехов и побед в дальнейшем с Ливерпулем!
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