Клопп: «„Ливерпуль“ очень хорошо оборонялся на протяжении всей игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 28-го тура АПЛ.
О тяжёлой травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу
Кошмарная ситуация. Я говорил с представителями «Вулверхэмптона», они настроены положительно. Но это был настоящий шок.
Об игре
Главное — результат. Это была большая битва. У нас были очень хорошие эпизоды, в которых мы должны были действовать лучше. Мы очень хорошо оборонялись на протяжении всей игры. Мне не понравилось начала матча, мы были недостаточно активными.
Мы хорошо защищались, контратаковали. Забили красивый гол. Я думал, что вратарь сделает сейв, но мяч оказался в сетке.
Много хороших новостей сегодня, но самое главное — три очка. Мы хотим отправиться на международный перерыв с позитивными эмоциями, и они у нас есть.