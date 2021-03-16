Куман: «Месси продемонстрировал, что он лучший»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Уэской» (4:1) в матче 27-го тура Примеры.

Об игре Лионеля Месси

Думаю, Месси продемонстрировал, что он лучший. Его первый гол был фантастическим. Он заслуживает статус значимого игрока для этой команды. Он долгие годы поддерживает этот уровень. Это самый важный человек в истории клуба. К счастью, он всё ещё с нами.

О борьбе за чемпионство

Я всегда говорил, что нам есть за что играть. Думаю, после всех очков, которые мы потеряли, мы показали хорошую реакцию. Команда находится в хорошей форме и борется. Мы больше не можем терять очки, потому что и так достаточно много упустили.

О пенальти в ворота «Барселоны»