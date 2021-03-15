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Зинченко заявил, что «Манчестер Сити» может выиграть 4 трофея в этом сезоне

сегодня, 22:20

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «горожане» выиграть четыре трофея в нынешнем сезоне.

«Бавария» в прошлом сезоне доказала, что это возможно. Они ведь выиграли все титулы, верно? В свое время это же сделала «Барселона» под руководством Пепа Гвардиолы. Думаю, что всё реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?

Напомним, что завтра «Манчестер Сити» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах. Первая игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

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ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 22:22
4 вряд ли, 3 вполне возможно
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