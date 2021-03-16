Валуев — о матче ЦСКА — «Зенит»: «Завтра будет яркая бойня!»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Завтра будет яркая бойня! За «Зенит» я болею всей душой — хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над «армейцами» верю, мы на то и есть болельщики, чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу.

Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!