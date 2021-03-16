ГлавнаяНовости

Валуев — о матче ЦСКА — «Зенит»: «Завтра будет яркая бойня!»

сегодня, 22:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Завтра будет яркая бойня! За «Зенит» я болею всей душой — хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над «армейцами» верю, мы на то и есть болельщики, чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу.

Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!

Все новости
Джано: «Для завершения карьеры я ещё пока маленький»
Сегодня, 21:37 Комментарии9
Кириченко: «Матч с „Зенитом“ — последний шанс ЦСКА в борьбе за чемпионство»
Сегодня, 20:13 Комментарии18
Наумов: «Иосифов может вырасти в футболиста экстра-класса»
Сегодня, 18:30 Комментарии4
Морганс: «ЦСКА добьется хороших результатов в еврокубках в будущем»
Сегодня, 17:50 Комментарии11
Сёмин: «В „Локо“ Иосифов почти основной, а кем он будет в „Вильярреале“»?
Сегодня, 17:27 Комментарии9
Влашич: «Ушёл из „Эвертона“ из-за того, что меня ставили играть на фланге»
Сегодня, 16:20 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфи
Альфи
сегодня в 22:58
только на бойню по всей видимости коней поведут....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:26
Не факт.Витя перепуганный может сыграть в агронома и посеять одну коноплю вместо полезных культур.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:22
Представил неандертальца в пещере поглощающего конину в пещере). Ещё мушкетёра не хватает на коне, через века.
Интересно посмотреть будет на эту бойню).
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:20
А я всей душой верю, что армейская дружина даст хороший бой зениту.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
сегодня в 22:16
о матче ЦСКА — «Зенит»: «Завтра будет яркая бойня!»
==

Посмотрим хороший футбол.

Удачи обеим командам, и без травм.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:15
Ага - тренерская дуэль. Повелитель клубней против пожирателя брокколи. Битва титаников. Ботва будет лететь во все стороны.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:15
В свою команду надо верить.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:12
позвоню сегодня ночью, проверю))
particular
particular
сегодня в 22:12, ред.
Если ЦСКА не будет залипать как Коля в ринге, а тренерская упёртость ГВМ не станет броском полотенца, то армейцы смогут на что-то эффективное сподобится...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100