Наумов: «Иосифов может вырасти в футболиста экстра-класса»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о том, что полузащитник «железнодорожников» перейдет в «Вильярреал».

Не знаю, насколько это правда, то что такой талант покидает структуру клуба. Хотя такое бывало во все времена. В свое время так у нас ушел Кокорин в «Динамо», потому что там предложили хороший контракт. Каждый выбирает свою тропу в карьере, и только время определит: прав он или неправ. Мне кажется, что в таком возрасте лучше продолжить карьеру в России, в том клубе, который тебя вырастил, а уже потом думать о продвижении. Ему будет сложно, парень он молодой, а там новая культура, да и языка он не знает.

Иосифов — сильный футболист, я за ним наблюдал, когда он еще играл в молодежке. У него хорошие задатки, если всё получится, то он может вырасти в футболиста экстра-класса. Но получится ли у него — трудно сказать, но данные у него прекрасные: хороший дриблинг, скорость приличная, хорошо видит поле. Все будет зависеть только от него. Иосифов не гонится за деньгами, он хочет сделать карьеру, хочет вырасти, тем более, что ему обещают тренироваться с первой командой. Когда ты играешь рядом с мастерами, ты поневоле к ним подтягиваешься по уровню.

Ничего страшного, что очередной талант уезжает. Он же не навсегда уезжает, уверен, что он вернется, многие возвращаются, тот же Караваев. Не надо прощаться с ним, мы будем за ним наблюдать. Научится там, вернется и получит здесь новый хороший контракт, и мы еще будем наблюдать его во всей красе.