Джано: «Для завершения карьеры я ещё пока маленький»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о возможном завершении карьеры.

Планирую ещё поиграть. Для завершения карьеры я ещё пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещё после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всё получилось так, как надо.

Кто-то говорил, что это серьёзно, кто-то говорил, что само пройдёт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе».