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Джано: «Для завершения карьеры я ещё пока маленький»

сегодня, 21:37

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о возможном завершении карьеры.

Планирую ещё поиграть. Для завершения карьеры я ещё пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещё после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всё получилось так, как надо.

Кто-то говорил, что это серьёзно, кто-то говорил, что само пройдёт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:45
А у тебя что, была карьера?
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
сегодня в 22:20
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 22:14
    А я маленький, ниже стремени...
    beefs
    beefs
    сегодня в 22:02
    неужели больше ничего в жизни не умеешь...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 21:53
    Ещё живёт надеждой
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:51
    Крепись мужик! Мы за тебя болеем.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 21:51
    Не нужно уже экспериментировать над своим здоровьем, могут быть последствия. Будь здоров!!! Всем добра!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:49
    Маленькая собачка до старости щенок...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:39
    Совсем потерялся,пора уходить
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