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Коке: «„Атлетико“ играл не так, как хотел»

18 марта 2021, 05:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это тяжёлый день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы играли не так, как должны были играть в таком матче. Нам нужно было идти в атаку, и нам приходилось оставлять свободное пространство в обороне, чем пользовался «Челси».

Мы были недостаточно хороши в обоих матчах. «Челси» хорошо прессинговал, мы медленно перемещали мяч и не могли их подловить. Льоренте сделал несколько хороших кроссов, но замкнуть их было некому. Команда не делала то, что хотела, особенно в первом тайме.

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Пень трухлявый
Пень трухлявый
18 марта в 07:59
Железные болтуны у Семёна заржавели.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 марта в 07:52
Тухель показал Симеоне, что их оборонительная игра устарела. По сути и "Челси" и "Атлетико" явили миру "автобус". Только у Тухеля он оказался более современный, маневренной и продвинутой модели. На место обороны возле своей штрафной пришел контрпрессинг - то есть оборона в середине поля. Надеюсь Эль Чоло сделает соответствующие выводы и попробует внести коррективы в игру "Атлетико", используя более передовые тренерские мысли для завоевания чемпионства в Испании.
asraeil
asraeil
18 марта в 07:37
Не ожидал, от Атлетико такого....у команды спад...
ОПС
ОПС
18 марта в 05:32
Матч на матч не приходится. Зато теперь все силы на чемпионат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 05:29
Зачастую так бывает...
КЭТиК
КЭТиК
18 марта в 05:26
Это им не в чемпионате постоянно побеждать, тут соперники сильнее.
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