Коке: «„Атлетико“ играл не так, как хотел»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это тяжёлый день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы играли не так, как должны были играть в таком матче. Нам нужно было идти в атаку, и нам приходилось оставлять свободное пространство в обороне, чем пользовался «Челси».

Мы были недостаточно хороши в обоих матчах. «Челси» хорошо прессинговал, мы медленно перемещали мяч и не могли их подловить. Льоренте сделал несколько хороших кроссов, но замкнуть их было некому. Команда не делала то, что хотела, особенно в первом тайме.