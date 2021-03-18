Тухель: «Чувствовалось, что „Челси“ готов на всё, чтобы пройти дальше»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Очень хорошее выступление, были приложены невероятные усилия, даже со стороны ребят на трибунах... чувствовалось, что мы очень хотим пройти дальше.

«Атлетико» пытался высоко прессинговать нас в первом тайме, но при этом где-то раскрывался в опорной зоне, и мы смогли этим воспользоваться. Во втором тайме были минуты, где нам пришлось потерпеть, но мы были готовы сделать всё необходимое для победы.

Нам не хватало Кристенсена сегодня и Тиаго [Силвы] многие недели — это большие личности. Утром я сказал Курту Зума, что он будет играть, и он вышел. Всё дело в командной работе, смелости, надёжности и уверенности друг в друге.

Мы знаем, что если не сможем найти решения в атаке, то сможем положиться на нашу физику. Мы ни капельки не боялись это использовать. Мы наслаждались битвой. Парни были максимально вовлечены в игру, остры и очень голодны до выхода в следующий раунд.

Четвертьфинал означает, что [до финала] осталось лишь четыре матча. Это большой шаг вперёд, и ощущения великолепные.