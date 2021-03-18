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Индзаги: «Некоторые команды нельзя переиграть. „Бавария“ — одна из таких»

18 марта 2021, 04:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

После результата первого матча это была рискованная игра. Футболисты хорошо сработали, ни разу не выключившись из неё. Было необходимо выступить качественно, и мы покидаем соревнование с положительными ощущениями от игры.

Некоторые команды нельзя переиграть. «Бавария» — одна из таких. Мы гордимся нашей еврокубковой кампанией, не потерпев ни одного поражения в группе.

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Все комментарии
firewing
firewing
18 марта в 21:35
Даже Зенит в своё время переигрывал Баварию, так что это просто отмаза, не более.
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 13:07
Прав тренер.
Roman73
Roman73
18 марта в 07:42
Чтобы пройти Баварию , надо пару раз убить её на поле,
На 90 ой минуте ответки осторожно подойти и удостовериться мертва ли она и совершить геникшосс в виде парочки лишних голов.
И только с финальным свистком арбитра облегчённо выдохнуть и совершить молитву Христу и Аллаху одновременно, что отскочили.
Roman73
Roman73
18 марта в 07:39
Это правда Баварию можно перебороть изредка, но если вы вздумаете её переигрывать , это кончится крахом. Тому много примеров.
Не правда ли , Барса ?
КЭТиК
КЭТиК
18 марта в 05:27
1-2 - вполне достойно.
ОПС
ОПС
18 марта в 04:19
Это просто отговорки, желание оправдаться. Непобедимых нет. Всегда нужно бороться до последнего.
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