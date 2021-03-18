Индзаги: «Некоторые команды нельзя переиграть. „Бавария“ — одна из таких»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
После результата первого матча это была рискованная игра. Футболисты хорошо сработали, ни разу не выключившись из неё. Было необходимо выступить качественно, и мы покидаем соревнование с положительными ощущениями от игры.
Некоторые команды нельзя переиграть. «Бавария» — одна из таких. Мы гордимся нашей еврокубковой кампанией, не потерпев ни одного поражения в группе.
На 90 ой минуте ответки осторожно подойти и удостовериться мертва ли она и совершить геникшосс в виде парочки лишних голов.
И только с финальным свистком арбитра облегчённо выдохнуть и совершить молитву Христу и Аллаху одновременно, что отскочили.
На 90 ой минуте ответки осторожно подойти и удостовериться мертва ли она и совершить геникшосс в виде парочки лишних голов.
И только с финальным свистком арбитра облегчённо выдохнуть и совершить молитву Христу и Аллаху одновременно, что отскочили.
Не правда ли , Барса ?
Не правда ли , Барса ?