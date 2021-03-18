Флик: «„Бавария“ чувствует себя как дома среди лучших команд»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Лацио» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для меня было важным выиграть этот матч. «Лацио» хорошо оборонялся, но я думаю, что победа была заслуженной. Жаль, что мы снова пропустили гол.

Наша атака очень сильна, и мы играем в очень рискованный футбол. Важно, чтобы мы продолжали играть вот так, защищаясь с помощью атаки и давления на соперника. Конечно, время от времени у соперников будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так.

Что касается жеребьёвки, если я назову команду, с которой пока не хотел бы встречаться, то она сто процентов нам выпадет.

Лучшие из лучших играют друг с другом [в четвертьфинале Лиги чемпионов], мы среди них. Это то, где мы хотим быть и где чувствуем себя как дома. Мы хотим максимально успешно закончить этот сезон, и поэтому должны показать свою лучшую игру в четвертьфинале.