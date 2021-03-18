Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал лучших дриблеров РПЛ .

Очень ярко себя проявляют Хвича с Макаровым в «Рубине». У Дениса заметен большой потенциал. Если обойдется без травмы и звездной болезни, то у него очень хорошие перспективы. У Зелимхана Бакаева схожая манера игры. Любит обыгрывать на скорости. Ну и Квинси в какой-то мере похож — тоже может сыграть нестандартно и пойти в обыгрыш.

Кокорин? Умел, но потом что-то произошло — и не заладилось.