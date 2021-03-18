ГлавнаяНовости

Кечинов назвал лучших дриблеров РПЛ

18 марта 2021, 10:09

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал лучших дриблеров РПЛ.

Очень ярко себя проявляют Хвича с Макаровым в «Рубине». У Дениса заметен большой потенциал. Если обойдется без травмы и звездной болезни, то у него очень хорошие перспективы. У Зелимхана Бакаева схожая манера игры. Любит обыгрывать на скорости. Ну и Квинси в какой-то мере похож — тоже может сыграть нестандартно и пойти в обыгрыш.

Кокорин? Умел, но потом что-то произошло — и не заладилось.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
18 марта в 15:25
А где дриблёрует сейчас Бакаев?
Кстати в оригинале (посмотрел по ссылке) заголовок имеет совсем другое значение.
"КЕЧИНОВ НАЗВАЛ САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ ДРИБЛЕРОВ ТИНЬКОФФ РПЛ".
Эффектный не значит лучший!
galem72
galem72
18 марта в 11:24
Это всё равно что выбирать лучшую повозку у автотаза.
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 11:10
Кокорин разучился.
Мessi 10
Мessi 10
18 марта в 10:43
Словосочетание "дриблер РПЛ" звучит очень смешно))
mihaluch
mihaluch
18 марта в 10:41
По настоящему хороших дриблёров у нас нет.
Caniggia
Caniggia
18 марта в 10:38
Хвича и Эджуке лучшие в этом плане.
stanichnik
stanichnik
18 марта в 10:35
Мог бы расширить свой список Лесовым из Динамо
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 марта в 10:35
Добра!...каждый видит то, что хочет увидеть...:))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
18 марта в 10:32
    Аксинья
    Аксинья
    18 марта в 10:27
    Мирзов отдыхает...на скамейке сборной
    Ironigor
    Ironigor
    18 марта в 10:24
    Хвича один демонстрирует свой класс !!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    18 марта в 10:23
    Хвича....
    shlomo
    shlomo
    18 марта в 10:23
    Ну Валере наверное, как специалисту виднее....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100