Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал лучших дриблеров РПЛ.
Очень ярко себя проявляют Хвича с Макаровым в «Рубине». У Дениса заметен большой потенциал. Если обойдется без травмы и звездной болезни, то у него очень хорошие перспективы. У Зелимхана Бакаева схожая манера игры. Любит обыгрывать на скорости. Ну и Квинси в какой-то мере похож — тоже может сыграть нестандартно и пойти в обыгрыш.
Кокорин? Умел, но потом что-то произошло — и не заладилось.
Кстати в оригинале (посмотрел по ссылке) заголовок имеет совсем другое значение.
"КЕЧИНОВ НАЗВАЛ САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ ДРИБЛЕРОВ ТИНЬКОФФ РПЛ".
Эффектный не значит лучший!
Кстати в оригинале (посмотрел по ссылке) заголовок имеет совсем другое значение.
"КЕЧИНОВ НАЗВАЛ САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ ДРИБЛЕРОВ ТИНЬКОФФ РПЛ".
Эффектный не значит лучший!