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Ахметов извинился за удаление в матче с «Зенитом»

18 марта 2021, 09:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за свое удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Хочу попросить извинения у команды и у болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером еще раз извинюсь на сборе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 12:57
Пошалил парень...
Ну а когда ещё..??
Схлопочет дискву на 3 матча....
Ротор и Тамбов ЦСКА и без него обыграет...
А в Сочи в и с ним Гончаренко ничего не светит...ибо "Сочи" дома полтора года не проигрывают...
oFANATo
oFANATo
18 марта в 12:20
Ильзат, тебе просто не повезло.
Вилков за такой же фол не удалял Азмуна в матче с ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 12:08
Когда Ахметов пришел в ЦСКА, все сходились во мнение , что это замена Головину. Говорили , что парень техничнее Головина, но в мобильности он Александру уступает. Что в итоге мы имеем??? Скорости у парня нет, удар просто детский по силе, не бежит совсем, дриблинг есть, но он его использует практически на месте , без продвижения вперед, тут явно сказывается его мини футбольное прошлое. В отборе тоже несилен. Опорник из него просто никудышний. За какие заслуги он попал в сборную - просто непонятно ??? В итоге получили техничного , но бесполезного игрока. Прогресса за время проведенное им в ЦСКА нет, скорее наоборот. И ведь он не один такой в ЦСКА.
Ахметов совсем не тянет на основу в клубе, а про сборную и говорить нечего.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
18 марта в 11:55
Это и меня удивляет. Парень не сборник - определенно, он в ЦСКА то как инородное тело.
makkie
makkie ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 марта в 11:29
Мне кажется, тут больше проблема в ВЭБе и его руководителях, Орешкину в частности.

Им нужен быстрый результат, вбухивают деньги - в итоге система ломается и ничего нет.
Деньги деньгами, но решает именно система.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ makkie (раскрыть)
18 марта в 11:13
Конечно нет,есть еще парочка подающих наднжды во главе с Гончаренко!
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 марта в 10:39
За такое нарушение могут отлучить и на три игры.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 10:26
Полно вам сударь , нас уже обокрали !!!
VAN ARM
VAN ARM
18 марта в 10:19
это просто игра и бывает всякое)))
makkie
makkie ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 марта в 10:12
Да-да, у вас же из-за Ахметова игра плохая)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
18 марта в 10:03
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 марта в 09:53
    Подвёл команду.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 марта в 09:53
    Одно радует в этой ситуации,он не сыграет в следующей игре,появляется шанс наконецто победить!
    makkie
    makkie
    18 марта в 09:46
    Его еще и в сборную вызвали? 🙄
    порт
    порт
    18 марта в 09:46
    Продолжай в том же духе.
    mensk
    mensk
    18 марта в 09:34
    Болтун- он и есть болтун.
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 марта в 09:32
    Бывает...
    oncha
    oncha
    18 марта в 09:24
    Подвел команду, помог Зениту.
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