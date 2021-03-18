Ахметов извинился за удаление в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА извинился за свое удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Хочу попросить извинения у команды и у болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером еще раз извинюсь на сборе.