Генич: «„Зенит“ здорово собирается на матчи, когда чемпионство уже близко»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Зениту» удастся сохранить лидерство в РПЛ до конца сезона.

Если проанализировать последние годы, то «Зенит» здорово собирается на большие матчи, когда чемпионство уже близко. Так было с «Краснодаром» два года подряд и с ЦСКА в прошлом сезоне.

Единственное, что смутило по последнему матчу с армейцами: «Зенит» нарисовал сам себе проблемы в концовке матча, играя в большинстве. Хотя, как показалось, Дуглас Сантос забил чистый гол, когда Акинфеев зафиксировал мяч возле штанги.

Также я не понял замен Вендела и Ракицкого, ведь ни у кого не было травм и не складывалось ощущения, что кто-то просит об этих заменах. Мое мнение — концовка для «Зенита» оказалась нервной, потому что замены, сделанные Семаком, чуть-чуть дезорганизовали команду. Но победителей не судят, а «Зенит» выиграл и набрал очень важные очки.