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Генич: «„Зенит“ здорово собирается на матчи, когда чемпионство уже близко»

18 марта 2021, 09:02

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Зениту» удастся сохранить лидерство в РПЛ до конца сезона.

Если проанализировать последние годы, то «Зенит» здорово собирается на большие матчи, когда чемпионство уже близко. Так было с «Краснодаром» два года подряд и с ЦСКА в прошлом сезоне.

Единственное, что смутило по последнему матчу с армейцами: «Зенит» нарисовал сам себе проблемы в концовке матча, играя в большинстве. Хотя, как показалось, Дуглас Сантос забил чистый гол, когда Акинфеев зафиксировал мяч возле штанги.

Также я не понял замен Вендела и Ракицкого, ведь ни у кого не было травм и не складывалось ощущения, что кто-то просит об этих заменах. Мое мнение — концовка для «Зенита» оказалась нервной, потому что замены, сделанные Семаком, чуть-чуть дезорганизовали команду. Но победителей не судят, а «Зенит» выиграл и набрал очень важные очки.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ pomor45 (раскрыть)
18 марта в 16:56
Я чтоли мучу?Это не я картинку отправил
pomor45
pomor45 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
18 марта в 14:20
Не мути. Всё видно по положению мяча. Красная только Ахметову - мяч совершенно в стороне. У Оздова мяч в ноге - нарушения нет, он первый на мяче.
Dgoni67
Dgoni67 ответ LOpp (раскрыть)
18 марта в 12:33
На щиток наступает, тоже конечно опасно, но не так
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 11:20
мяч пересёк линию ворот.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 марта в 10:53
Мяч при данном раскладе - с какой проекции смотреть. Хорошо, что не засчитали, меньше разговоров и стонов о судействе. Красная карточка бесспорна. Таким подкатом можно карьеру футболиста завершить. "Зенит" уходит в отрыв от московских клубов, ждем игру "Спартака" с очень неудобным для него "Уралом"
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ LOpp (раскрыть)
18 марта в 10:29
Ну судьи у нас такие,что поделаешь.Зениту тоже гол не засчитали,Акинфеев его за линией уже поймал
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 марта в 10:22
    feris1
    feris1
    18 марта в 09:58
    Зенит ещё рано поздравлять с чемпионство,в любой момент могут потерять очки.
    В моменте с незасчитаным голом в ворота коней мяч пересёк полностью линию ворот это было ясно видно.
    Почему судьи не увидели остаётся загадкой.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    18 марта в 09:49
      mihaluch
      mihaluch
      18 марта в 09:38
      Но не сбрасываем Спартак со счетов.
      КЭТиК
      КЭТиК
      18 марта в 09:35
      С ЦСКА похоже был решающий матч за чемпионство.
      Romkurch
      Romkurch
      18 марта в 09:29
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        18 марта в 09:29
        Гандикап менее чем в 10 очков за 7 туров до финиша чемпионата - не является поводом для утверждений о чемпионстве Зенита.....

        Семак и Ко с ноября по март настраивается и обыгрывает Краснодар,Спартак,Динамо,ЦСКА - забивая каждому из них не менее 3-х мячей....
        Но в тоже время потеря 5-ти очков из 6-ти в двух турах с Рубином и Ростовом говорит об отсутствии стабильности и должного настроя на игры с непрямыми конкурентами...

        Да и ещё при неплохо набравшем обороты Спартаке..который будет сегодня (в случае победы над Уралом) всего в 4-х очках от Гегемона и Флагмана....

        Рано...рано петь диферамбы и заказывать фуршет по поводу 3-го чемпионства к ряду...
        Antikony
        Antikony
        18 марта в 09:21
        Зенит просто сильнее великих и народных.
        LOpp
        LOpp
        18 марта в 09:16
        beefs
        beefs
        18 марта в 09:11
        Зенит с чемпионством можно поздравлять, режиссер на ушко мне уже сказал...
        ОПС
        ОПС
        18 марта в 09:08
        До чемпионства еще надо дойти.
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